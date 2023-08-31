Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Украинские хип-хопперы сняли эмоциональный клип о ценности жизни arrow

Украинские хип-хопперы сняли эмоциональный клип о ценности жизни

31 августа 2023 12:52
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Украинские хип-хопперы сняли эмоциональный клип о ценности жизни
Группа NAPEREXRESTI. Фото: менеджмент группы
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Группа NAPEREXRESTI представили клип на песню "Ловомомомент". Видео было снято в больнице.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

Читайте также:

Музыка возвращает душу к жизни

Участники коллектива Макс Голосков и Влад Синенко рассказали, что трек получился очень эмоциональным.

 

"Песня "Ловимомомент" — это как дыхание фаершоучика с керосином, но вместо керосина что-то приятнее! У каждой песни есть своя — краска. Песню с такими красками мы еще не писали, ведь она имеет сатирически-жизненный формат. Кстати, этот трек был записан с нашим крутым звукачем Сергеем Безуглым, очень быстро. Думаем, здесь не только дело в его тайминге, но и в том, что это хип-хоп, круто когда он звучит живо и максимально в "ван тейку", — комментируют участники группы NAPEREXRESTI.

Музыканты презентовали сатирически-эмоциональный клип. Главным месседжем которого стало то, что музыка лечит и возвращает душу к жизни. Режиссером видеоработы стал Макс Голосков.

 

Группа на съемках клипа. Фото: менеджмент группы

 

Группа на съемках клипа. Фото: менеджмент группы

"Мы очень скрупулезно отнеслись ко всем этапам создания видео — от разработки идеи до монтажа. И максимально кайфанули от процесса. Чтобы снять все задуманное, нам понадобилось два дня. Нам предоставили в использование этаж частной больницы, за что мы безгранично благодарны. Также благодарим всю команду, которая приняла участие в работе. И козе также благодарны за отражение вайба трека. Надеемся, эта аллегорическая работа поможет зрителям по-другому воспринять сам трек", — комментируют NAPEREXRESTI.

Максима и Влада связывает не только общий музыкальный проект, но и дружеские отношения с самого детства. Максим Голос, служа в ВСУ, не перестает заниматься музыкой, находить вдохновение и дарить его всем украинцам, потому что, как отмечают исполнители, музыка лечит и дает крылья.

Напомним, КилимМэн представил песню-манифест о трагических событиях в Украине.

Ранее Kalush Orchestra выпустил новый англоязычный трек.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз