Украинские хип-хопперы сняли эмоциональный клип о ценности жизни

Группа NAPEREXRESTI. Фото: менеджмент группы

Группа NAPEREXRESTI представили клип на песню "Ловомомомент". Видео было снято в больнице.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент группы.

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Музыка возвращает душу к жизни

Участники коллектива Макс Голосков и Влад Синенко рассказали, что трек получился очень эмоциональным.

"Песня "Ловимомомент" — это как дыхание фаершоучика с керосином, но вместо керосина что-то приятнее! У каждой песни есть своя — краска. Песню с такими красками мы еще не писали, ведь она имеет сатирически-жизненный формат. Кстати, этот трек был записан с нашим крутым звукачем Сергеем Безуглым, очень быстро. Думаем, здесь не только дело в его тайминге, но и в том, что это хип-хоп, круто когда он звучит живо и максимально в "ван тейку", — комментируют участники группы NAPEREXRESTI.

Музыканты презентовали сатирически-эмоциональный клип. Главным месседжем которого стало то, что музыка лечит и возвращает душу к жизни. Режиссером видеоработы стал Макс Голосков.

Группа на съемках клипа. Фото: менеджмент группы

Группа на съемках клипа. Фото: менеджмент группы

"Мы очень скрупулезно отнеслись ко всем этапам создания видео — от разработки идеи до монтажа. И максимально кайфанули от процесса. Чтобы снять все задуманное, нам понадобилось два дня. Нам предоставили в использование этаж частной больницы, за что мы безгранично благодарны. Также благодарим всю команду, которая приняла участие в работе. И козе также благодарны за отражение вайба трека. Надеемся, эта аллегорическая работа поможет зрителям по-другому воспринять сам трек", — комментируют NAPEREXRESTI.

Максима и Влада связывает не только общий музыкальный проект, но и дружеские отношения с самого детства. Максим Голос, служа в ВСУ, не перестает заниматься музыкой, находить вдохновение и дарить его всем украинцам, потому что, как отмечают исполнители, музыка лечит и дает крылья.

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