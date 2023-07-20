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Украинские звезды почитали увлекательные произведения детям Героев и ВПО

20 июля 2023 14:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Украинские звезды почитали увлекательные произведения детям Героев и ВПО
Мишель Андроде. Фото: менеджмент мероприятия
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинские знаменитости Анна Тринчер, Олег Собчук, Alina Pash, ROXOLANA и Мишель Андраде почитали книги детям военнослужащих и потерявших дом из-за войны. Серия благотворительных мероприятий "ЗВЕЗДЫЕ чтения" охватила 200 детей.

Об этом Новинам.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.

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Культурная миссия

Миссия звезд — приобщить детей к чтению книг. Проект продолжался несколько месяцев.

Вместе с книговедами "Издательства Старого Льва" были подобраны произведения современных украинских авторов — "В свете светляков" Ольги Войтенко, "Копилка историй" Владимира Аренева, "Призраки черной дубравы" Андрея Бачинского и "Неожиданное кино" Натальи Япрошеновской. Звезды вслух читали для маленьких подопечных благотворительного фонда "Дети Героев", поддерживающего детей, потерявших родителей во время войны, а также фондов "Другие" и "Свиты", которые помогают семьям переселенцев.

 

Участниками мероприятия стали и врачи-офтальмологи, которые предоставили ребятам базовые знания и полезные навыки, которые помогут им в сохранении зрения, и поделились профессиональными советами заботы о здоровье глаз.

 

Олег Сабчук. Фото: менеджмент мероприятия

 

Анна Тринчер. Фото: менеджмент мероприятия

 

Alina Pash. Фото: менеджмент мероприятия

 

Мишель Андроде. Фото: менеджмент мероприятия

 

Мишель Андроде. Фото: менеджмент мероприятия

Каждое мероприятие из благотворительной серии "ЗІРкових читань" сопровождалось еще и звездной автограф-и фотосессией с вручением книжных и сладких подарков от организатора. Звезды вместе с детьми пели песни, обнимались, танцевали, артисты делились собственными лайфхаками по сохранению зрения, советовали меньше "сидеть в гаджетах и соцсетях" и рассказывали секреты своего успеха и мотивировали детей к достижению собственных целей.

Напомним, в Киеве "Первый Театр Антрепризы и Комедии" от Продюсерского центра Comedy Space и Конгрессно-выставочного центра "Парковый" представили комедийный спектакль "Сыграть в дурака".

Ранее в Киеве состоялась офлайн-презентация финального трейлера экшна "Довбуш" с участием режиссера Олеся Санина и членов съемочной группы. К мероприятию присоединились актеры Дмитрий Вивчарюк и Олег Шульга, защищающие нашу страну от оккупантов. Перед встречей с представителями прессы они сменили военную форму на повседневную.

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