Украинские звезды почитали увлекательные произведения детям Героев и ВПО

Мишель Андроде. Фото: менеджмент мероприятия

Украинские знаменитости Анна Тринчер, Олег Собчук, Alina Pash, ROXOLANA и Мишель Андраде почитали книги детям военнослужащих и потерявших дом из-за войны. Серия благотворительных мероприятий "ЗВЕЗДЫЕ чтения" охватила 200 детей.

Об этом Новинам.LIVE сообщил менеджмент мероприятия.

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Культурная миссия

Миссия звезд — приобщить детей к чтению книг. Проект продолжался несколько месяцев.

Вместе с книговедами "Издательства Старого Льва" были подобраны произведения современных украинских авторов — "В свете светляков" Ольги Войтенко, "Копилка историй" Владимира Аренева, "Призраки черной дубравы" Андрея Бачинского и "Неожиданное кино" Натальи Япрошеновской. Звезды вслух читали для маленьких подопечных благотворительного фонда "Дети Героев", поддерживающего детей, потерявших родителей во время войны, а также фондов "Другие" и "Свиты", которые помогают семьям переселенцев.

Участниками мероприятия стали и врачи-офтальмологи, которые предоставили ребятам базовые знания и полезные навыки, которые помогут им в сохранении зрения, и поделились профессиональными советами заботы о здоровье глаз.

Олег Сабчук. Фото: менеджмент мероприятия

Анна Тринчер. Фото: менеджмент мероприятия

Alina Pash. Фото: менеджмент мероприятия

Мишель Андроде. Фото: менеджмент мероприятия

Мишель Андроде. Фото: менеджмент мероприятия

Каждое мероприятие из благотворительной серии "ЗІРкових читань" сопровождалось еще и звездной автограф-и фотосессией с вручением книжных и сладких подарков от организатора. Звезды вместе с детьми пели песни, обнимались, танцевали, артисты делились собственными лайфхаками по сохранению зрения, советовали меньше "сидеть в гаджетах и соцсетях" и рассказывали секреты своего успеха и мотивировали детей к достижению собственных целей.

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