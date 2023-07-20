Українські зірки почитали захопливі твори дітям Героїв та ВПО

Мішель Андраде. Фото: менеджмент заходу

Українські знаменитості Анна Трінчер, Олег Собчук, Alina Pash, ROXOLANA та Мішель Андраде почитали книжки дітям військовослужбовців та тих, хто втратив домівку через війну. Серія благодійних заходів "ЗІРкові читання" охопила 200 дітей.

Про це Новинам.LIVE повідомив менеджмент заходу.

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Культурна місія

Місія зірок — долучити дітей до читання книжок. Проєкт тривав кілька місяців.

Разом з книгознавцями "Видавництва Старого Лева" були підібрані твори сучасних українських авторів — "У світлі світляків" Ольги Войтенко, "Скарбничка історій" Володимира Аренєва, "Примари чорної діброви" Андрія Бачинського та "Несподіване кіно" Наталії Ясіновської, найцікавіші фрагменти з яких запрошені зірки вголос читали для маленьких підопічних благодійного фонду "Діти Героїв", що підтримує дітей, які втратили батьків під час війни, а також фондів "Інші" та "СвіТи", що допомагають сімʼям переселенців.

Учасниками заходу стали й лікарі-офтальмологи, які надали дітлахам базові знання та корисні навички, що допоможуть їм у збереженні зору, та поділились професійними порадами з турботи про здоров'я очей.

Олег Сабчук. Фото: менеджмент заходу

Анна Трінчер. Фото: менеджмент заходу

Alina Pash. Фото: менеджмент заходу

Мішель Андраде. Фото: менеджмент заходу

Мішель Андраде. Фото: менеджмент заходу

Кожен захід із благодійної серії "ЗІРкових читань" супроводжувався ще й зірковою автограф-та фотосесією з врученням книжкових та солодких подарунків від організатора. Зірки разом з дітьми співали пісень, обіймались, танцювали, артисти ділились власними лайфхаками зі збереження зору, радили менше "сидіти в гаджетах та соцмережах" та розповідали секрети свого успіху й мотивували дітей до досягнення власних цілей.

Нагадаємо, у Києві "Перший Театр Антрепризи та Комедії" від Продюсерського центру Comedy Space та Конгресно-виставкового центру "Парковий" представили комедійну виставу "Граємо в дурня".

Раніше в Києві відбулася офлайн-презентація фінального трейлеру екшну "Довбуш" за участі режисера Олеся Саніна та членів знімальної групи. До заходу приєдналися актори Дмитро Вівчарюк та Олег Шульга, які захищають нашу країну від окупантів. Перед зустріччю з представниками преси вони змінили військову форму на повсякденну.