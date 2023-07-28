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Украинские звезды съезжаются в Юрмалу: кто выступит на фестивале Лаймы Вайкуле

28 июля 2023 15:59
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинские звезды съезжаются в Юрмалу: кто выступит на фестивале Лаймы Вайкуле
Музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Фото: Facebook/LaimaFestival
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На побережье Балтийского моря, а именно в латвийский город Юрмала уже приехали многие украинские артисты. Три года певица Лайма Вайкуле не могла провести свой фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Но на этот раз вышло. Музыкальный праздник в этом году посвящен Украине. И стартует он уже сегодня, 28 июля.

Новини.LIVE расскажет, кто из украинских звезд уже в Латвии.

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График выступлений артистов, как и их имена, периодически менялись. Так, например, на официальном сайте фестиваля до сих пор нет в списке Оли Поляковой. Но накануне она приехала в Ригу вместе со своей 18-летней дочкой Машей. Звездные девушки показали апартаменты с террасой и видом на море. Также Оля провела саундчек на известной арене "Дзинтари".

Певица Оля Полякова. Скриншоты: Instagram
Скриншот: сайт Laima Rendezvous Jūrmala

Также, в Латвию уже прибыли певцы Макс Барских, Алексеев, Верка Сердючка с бэндом, певица Анна Буткевич и балет Freedom.

Певцы Макс Барских и Алексеев. Скриншоты: Instagram
Певица Анна Буткевич. Скриншот: Instagram

Согласно афише фестиваля, в третий день, 30 июля, на сцену выйдет Вера Брежнева, которая сейчас выступает под псевдонимом VERA. Она только приехала в Киев и свое путешествие в Латвию еще не публиковала в соцсетях.

Также мы рассказывали, что путинист Оскар Кучер рассказал, куда он хочет послать Лайму Вайкуле.

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