Украинские знаменитости празднуют День вышиванки: звездные образы
Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки. По этому случаю украинские знаменитости публикуют фото и видео в одежде, которая является символом нашей культурной стойкости.
Новини.LIVE покажет яркие образы звезд. Отметим, что большинство знаменитостей опубликовало архивные фотографии в вышиванках.
Екатерина Осадчая
Телеведущая отметила, что она невероятно гордится украинцами, которые возвращают традиции, старинные техники, воспроизводят наряды и украшения.
"Мы одеваем вышиванку, когда хорошо и когда не очень, когда мы в приподнятом настроении и когда его совсем нет. Но вышиванка согреет и вернет к истокам, расставит все на места и покажет направление движения, что все, что мы делаем ради этого самого генетического кода, кода предков, закладывавших в вышивку знаки и обереги, всю ярость и надежду и все то, за что мы боремся сейчас", — написала Осадчая.
Ирина Федишин
Ольга Сумская
alyona alyona и Jerry Heil
Рэперша опубликовала прошлогоднее фото из Берлина. Тогда она с Jerry Heil и сотнями украинцев участвовала в марше в центре столицы Германии.
"Каждый День вышиванки мы празднуем вместе. Для нас, украинцев, это своеобразный День единения — и даже война не является для нас преградой. Где бы вы ни находились, в Украине или за ее пределами, давайте объединяться и сегодня, ведь вышиванка — это своеобразный символ единства, мира и согласия для нашего народа. Это наш этнокод, наша красота. Это то, что помогает нам побеждать", — написала alyona alyona.
Группа "Антитіла"
Также фронтмен группы Тарас Тополя вспомнил, что подарил вышиванку британскому певцу Эду Ширану.
Леся Никитюк
Павел Зибров
Дмитрий Монатик
Напомним, ранее мы писали, что фандрайзинговая платформа UNITED24 вместе с брендом ETNODIM при поддержке Музея Ивана Гончара создала уникальные вышиванки для звездных послов. Также мы рассказывали, что известный немецкий дизайнер надел вышиванку от Юлии Магдич.