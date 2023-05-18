Украинские знаменитости празднуют День вышиванки: звездные образы

"Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко и вышиванки. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сегодня, 18 мая, в Украине отмечают День вышиванки. По этому случаю украинские знаменитости публикуют фото и видео в одежде, которая является символом нашей культурной стойкости.

Новини.LIVE покажет яркие образы звезд. Отметим, что большинство знаменитостей опубликовало архивные фотографии в вышиванках.

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Екатерина Осадчая

Телеведущая отметила, что она невероятно гордится украинцами, которые возвращают традиции, старинные техники, воспроизводят наряды и украшения.

"Мы одеваем вышиванку, когда хорошо и когда не очень, когда мы в приподнятом настроении и когда его совсем нет. Но вышиванка согреет и вернет к истокам, расставит все на места и покажет направление движения, что все, что мы делаем ради этого самого генетического кода, кода предков, закладывавших в вышивку знаки и обереги, всю ярость и надежду и все то, за что мы боремся сейчас", — написала Осадчая.

Ирина Федишин

Ольга Сумская

alyona alyona и Jerry Heil

Рэперша опубликовала прошлогоднее фото из Берлина. Тогда она с Jerry Heil и сотнями украинцев участвовала в марше в центре столицы Германии.

"Каждый День вышиванки мы празднуем вместе. Для нас, украинцев, это своеобразный День единения — и даже война не является для нас преградой. Где бы вы ни находились, в Украине или за ее пределами, давайте объединяться и сегодня, ведь вышиванка — это своеобразный символ единства, мира и согласия для нашего народа. Это наш этнокод, наша красота. Это то, что помогает нам побеждать", — написала alyona alyona.

Группа "Антитіла"

Также фронтмен группы Тарас Тополя вспомнил, что подарил вышиванку британскому певцу Эду Ширану.

Британский певец Эд Ширан с вышиванкой. Скриншот: Instagram/antytila_official

Леся Никитюк

Павел Зибров

Певец Павел Зибров в вышиванке. Фото: Instagram/pavlo_zibrov

Дмитрий Монатик

Певец MONATIK в вышиванке. Фото: Instagram/monatik_official

Напомним, ранее мы писали, что фандрайзинговая платформа UNITED24 вместе с брендом ETNODIM при поддержке Музея Ивана Гончара создала уникальные вышиванки для звездных послов. Также мы рассказывали, что известный немецкий дизайнер надел вышиванку от Юлии Магдич.