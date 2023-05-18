Українські знаменитості святкують День вишиванки: зіркові образи
Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. З цієї нагоди українські знаменитості публікують фото та відео в одязі, який є символом нашої культурної стійкості.
Новини.LIVE покаже яскраві образи зірок. Відзначимо, що більшість знаменитостей опублікували архівні фотографії у вишиванках.
Катерина Осадча
Телеведуча зазначила, що вона неймовірно пишається українцями, що повертають традиції, старовинні техніки, відтворюють строї і прикраси.
"Ми одягаємо вишиванку, коли добре і коли не дуже, коли ми в піднесеному настрої і коли зовсім ні. Але вишиванка зігріє і поверне до витоків, розставить все на місця і покаже напрям руху, що все, що ми робимо заради цього самого генетичного коду, коду пращурів, що закладали в вишивку знаки і обереги, всю лють і надію і все те, що ми виборюємо зараз", — написала Осадча.
Ірина Федишин
Ольга Сумська
alyona alyona та Jerry Heil
Реперка опублікувала торішнє фото з Берліну. Тоді вона з Jerry Heil та сотнями українців брала участь у марші в центрі столиці Німеччини.
"Кожен День вишиванки ми святкуємо разом. Для нас, українців, це своєрідний День єднання — і навіть війна не є для нас перепоною. Де б ви не знаходилися, в Україні чи поза її межами, нумо об'єднуватися і сьогодні, адже вишиванка — це своєрідний символ єдності, миру та злагоди для нашого народу. Це наш етнокод, наша краса. Це те, що допомагає нам перемагати", — написала alyona alyona.
Гурт "Антитіла"
Також фронтмен гурту Тарас Тополя пригадав, що подарував вишиванку британському співаку Еду Ширану.
Леся Нікітюк
Павло Зібров
Дмитро Монатік
Нагадаємо, раніше ми писали, що фандрайзингова платформа UNITED24 разом з брендом ETNODIM за підтримки Музей Івана Гончара створила унікальні вишиванки для зіркових амбасадорів. Також ми розповідали, що відомий німецький дизайнер одягнув вишиванку від Юлії Магдич.