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Українські знаменитості святкують День вишиванки: зіркові образи

18 травня 2023 16:50
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Українські знаменитості святкують День вишиванки: зіркові образи
"Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко та вишиванки. Фото: колаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День вишиванки. З цієї нагоди українські знаменитості публікують фото та відео в одязі, який є символом нашої культурної стійкості.

Новини.LIVE покаже яскраві образи зірок. Відзначимо, що більшість знаменитостей опублікували архівні фотографії у вишиванках.

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Катерина Осадча

Телеведуча зазначила, що вона неймовірно пишається українцями, що повертають традиції, старовинні техніки, відтворюють строї і прикраси.

"Ми одягаємо вишиванку, коли добре і коли не дуже, коли ми в піднесеному настрої і коли зовсім ні. Але вишиванка зігріє і поверне до витоків, розставить все на місця і покаже напрям руху, що все, що ми робимо заради цього самого генетичного коду, коду пращурів, що закладали в вишивку знаки і обереги, всю лють і надію і все те, що ми виборюємо зараз", — написала Осадча.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ірина Федишин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ольга Сумська

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

alyona alyona та Jerry Heil 

Реперка опублікувала торішнє фото з Берліну. Тоді вона з Jerry Heil та сотнями українців брала участь у марші в центрі столиці Німеччини. 

"Кожен День вишиванки ми святкуємо разом. Для нас, українців, це своєрідний День єднання — і навіть війна не є для нас перепоною. Де б ви не знаходилися, в Україні чи поза її межами, нумо об'єднуватися і сьогодні, адже вишиванка — це своєрідний символ єдності, миру та злагоди для нашого народу. Це наш етнокод, наша краса. Це те, що допомагає нам перемагати", — написала alyona alyona.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Гурт "Антитіла"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Також фронтмен гурту Тарас Тополя пригадав, що подарував вишиванку британському співаку Еду Ширану.

Британський співак Ед Ширан з вишиванкою. Скриншот: Instagram/antytila_official

Леся Нікітюк

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Павло Зібров

Співак Павло Зібров у вишиванці. Фото: Instagram/pavlo_zibrov

Дмитро Монатік

Співак MONATIK у вишиванці. Фото: Instagram/monatik_official

Нагадаємо, раніше ми писали, що фандрайзингова платформа UNITED24 разом з брендом ETNODIM за підтримки Музей Івана Гончара створила унікальні вишиванки для зіркових амбасадорів. Також ми розповідали, що відомий німецький дизайнер одягнув вишиванку від Юлії Магдич.

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