Украинский фильм "Область Героев", снятый во время войны, показали в США

Показ фильма "Область Героев" в США. Фото: B&H film distribution

В центре Нью-Йорка, на Манхеттене, прошел специальный показ украинского фильма "Область Героев". Он состоялся в одном из самых престижных кинотеатральных вузов США — The Lee Strasberg Theatre & Film Institute. Украинский уникальный фильм увидели преподаватели и сотни американских студентов.

Об этом Новини.LIVE сообщил дистрибьютор B&H film distribution.

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Показ в США

Уже шестой месяц фильм "Область Героев" продолжает мировое турне, целью которого является кинопоказы фильма иностранцам, обладающим авторитетом среди своих соотечественников. Благодаря совместному сотрудничеству с Киевской областной военной администрацией, с Министерством иностранных дел Украины и с украинскими посольствами фильм увидели тысячи зрителей в 15 странах.

Крупнейший польский телеканал TVP в своем эфире устроил специальный показ фильма на годовщину полномасштабного вторжения, который посмотрели миллионы зрителей.

США стала 16-й страной, в которой состоялась премьера фильма. "Область Героев" — это первая масштабная кинореконструкция реальных героических историй украинцев. Фильм посвящен всем волонтерам Украины.

"Это очень символично, что мы показываем украинский фильм именно в кинотеатральном вузе, который основал наш выдающийся земляк, Ли Страсберг, родившийся на Тернопольщине. Именно здесь по его методике учились легендарные мировые кинозвезды: Аль Пачино, Мэрилин Монро, Роберт де Ниро, Анжелина Джоли, Леди Гага, Ума Турман, Крис Эванс и другие. И сегодня сотни студентов Института Ли Страсберга, без сомнения будущие звезды Голливуда, просмотрев наш фильм, в который раз идентифицировали для себя, что Украина — страна героев, о которой они еще многое узнают", — отметил автор и генеральный продюсер фильма Алексей Комаровский.

Показ фильма "Область Героев" в США. Фото: B&H film distribution

О фильме "Область Героев"

Это кино без актеров. В фильме показана киноисповедь украинцев, спасших тысячи жизней в самом аду оккупации: в Буче, Ворзеле, Гостомеле, Ирпене и других городах и селах. Автор и продюсер ленты — Алексей Комаровский. Режиссером выступил Артур Лерман.

Саундтреками к фильму "Область Героев" стали хиты "Вільні люди" группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" и "Думи" в исполнении Артема Пивоварова и певицы Нади Дорофеевой (DOROFEEVA).

Напомним, ранее мы писали, что в Каннах поддержали проекты украинских кинематографистов. Также мы рассказывали, что на Каннском международном кинофестивале показали фильм об оккупации Киевской области.