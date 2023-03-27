Украинский фильм признали лучшим на Международном кинофестивале в Вильнюсе
Украинские фильмы продолжают собирать награды на международных кинофестивалях по всему миру. Накануне полнометражный дебют режиссера Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" получил приз FIPRESCI на Роттердамском международном кинофестивале (Нидерланды). А теперь его отметили и в столице Литвы, Вильнюсе.
Об этом сообщает Госкино.
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"Ля Палисиада" стала лучшим фильмом Вильнюсского международного кинофестиваля Kino Pavasaris. Создатели фильма получили денежный приз в восемь тысяч евро.
Лента снята в жанре постсоветского нуара. История разворачивается за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека, предусматривавшего отказ от смертной казни.
В центре сюжета — судебный психиатр, чья спокойная жизнь меняется, когда он должен принять участие в запутанной истории убийства милиционера. Герой начинает сомневаться в правильности системы правоохранительных органов, видя всю беззаконность проведения судебных экспериментов над подозреваемым.
Вильнюсский международный кинофестиваль Kino Pavasaris проводится с 1995-го и является самым большим кинофестивалем в стране по количеству фильмов и аудитории. В этом году он продлился с 16 по 26 марта.
Напомним, ранее мы писали, что в кинопрокат вышла украинская драма "Памфир", мировая премьера которой прошла на Каннском кинофестивале. Также мы рассказывали, что власти Гонконга запретили прокат хоррора о Винни-Пухе: при чем здесь Си Цзиньпин.