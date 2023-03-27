Украинский фильм признали лучшим на Международном кинофестивале в Вильнюсе

Кадр из фильма "Ля Полисиада"

Украинские фильмы продолжают собирать награды на международных кинофестивалях по всему миру. Накануне полнометражный дебют режиссера Филиппа Сотниченко "Ля Палисиада" получил приз FIPRESCI на Роттердамском международном кинофестивале (Нидерланды). А теперь его отметили и в столице Литвы, Вильнюсе.

Об этом сообщает Госкино.

Подробности

"Ля Палисиада" стала лучшим фильмом Вильнюсского международного кинофестиваля Kino Pavasaris. Создатели фильма получили денежный приз в восемь тысяч евро.

Лента снята в жанре постсоветского нуара. История разворачивается за несколько месяцев до подписания протокола №6 Европейской конвенции по правам человека, предусматривавшего отказ от смертной казни.

В центре сюжета — судебный психиатр, чья спокойная жизнь меняется, когда он должен принять участие в запутанной истории убийства милиционера. Герой начинает сомневаться в правильности системы правоохранительных органов, видя всю беззаконность проведения судебных экспериментов над подозреваемым.

Вильнюсский международный кинофестиваль Kino Pavasaris проводится с 1995-го и является самым большим кинофестивалем в стране по количеству фильмов и аудитории. В этом году он продлился с 16 по 26 марта.

Напомним, ранее мы писали, что в кинопрокат вышла украинская драма "Памфир", мировая премьера которой прошла на Каннском кинофестивале. Также мы рассказывали, что власти Гонконга запретили прокат хоррора о Винни-Пухе: при чем здесь Си Цзиньпин.