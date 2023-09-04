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Украинская группа Latexfauna открыла страницу на сайте для взрослых

4 сентября 2023 17:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Украинская группа Latexfauna открыла страницу на сайте для взрослых
Группа Latexfauna. Фото: instagram.com/latexfauna/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинская инди-поп группа Latexfauna основала оригинальную благотворительную инициативу. Музыкнаты открыли профиль на платформе OnlyFans.

Об этом группа сообщила в своих соцсетях.

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Таким образом, музыканты хотят собрать средства на закупку беспилотников для Вооруженных Сил Украины. Стоимость подписки — 10 долларов в месяц.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by LATEXFAUNA (@latexfauna)

"Все деньги с твоей подписки пойдут на закупку дронов. Просто сейчас ты всего за 10 баксов сможешь насладиться еще неизданной песней "Люцерна", которую месье Зезюкин играет голышом, а также увидеть НЮ фотосессию в аксессуарах NAGOLOVY от Леси Патоки. Дальше тебя ждет уникальный контент из наших путешествий, бисайды, знакомые песни в других аранжировках и всевозможный развратный контент", — рассказывают участники группы.

Latexfauna – украинская музыкальная группа в жанре чилвейв. Исполняет песни на украинском и суржике. Основана в 2015 году.

Ранее Артем Пивоваров прибег к опасному трюку ради ВСУ во время концерта в Польше.

Напомним, группа KAZKA возвращается с концертом в Киев.

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