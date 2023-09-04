Украинская группа Latexfauna открыла страницу на сайте для взрослых

Группа Latexfauna. Фото: instagram.com/latexfauna/

Украинская инди-поп группа Latexfauna основала оригинальную благотворительную инициативу. Музыкнаты открыли профиль на платформе OnlyFans.

Об этом группа сообщила в своих соцсетях.

Читайте также:

Откровенная фотосессия ради ВСУ

Таким образом, музыканты хотят собрать средства на закупку беспилотников для Вооруженных Сил Украины. Стоимость подписки — 10 долларов в месяц.

"Все деньги с твоей подписки пойдут на закупку дронов. Просто сейчас ты всего за 10 баксов сможешь насладиться еще неизданной песней "Люцерна", которую месье Зезюкин играет голышом, а также увидеть НЮ фотосессию в аксессуарах NAGOLOVY от Леси Патоки. Дальше тебя ждет уникальный контент из наших путешествий, бисайды, знакомые песни в других аранжировках и всевозможный развратный контент", — рассказывают участники группы.

Latexfauna – украинская музыкальная группа в жанре чилвейв. Исполняет песни на украинском и суржике. Основана в 2015 году.

Ранее Артем Пивоваров прибег к опасному трюку ради ВСУ во время концерта в Польше.

Напомним, группа KAZKA возвращается с концертом в Киев.