Украинский хореограф покорил шоу America's Got Talent патриотическим номером

Хореограф и танцор Александр Лещенко. Фото: Instagram/_oleksandrleshchenko

Украинский хореограф и танцор Александр Лещенко в прямом эфире выступил на популярном телевизионном шоу America's Got Talent ("Америка имеет талант"). Вместе с компанией Magic Innovations он представил патриотический номер с мощной 4D графикой.

Видео доступно на YouTube-канале America's Got Talent.

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Выступление украинца

По словам Остапа Хитрука, креативного продюсера Magic Innovations, каждая анимационная сцена несет в себе символы Украины: киевские холмы, украинский дом, вышиванка, булава и конечно трезубец. Наиболее заметный символ — Украина-мать с трезубцем на щите.

Именно команда Magic Innovations были первыми, кто надел настоящую статую в вышиванку и спроектировали трезубец на щит еще в 2017 году, когда "Евровидение" проходило в Киеве.

"Несмотря на то, что формат шоу "Америка Має Талант" развлекательный, мы не можем просто развлекаться и не поднимать важные для нас темы! Сейчас для Украины важны любые напоминания о том, что у нас происходит! Мы выбрали историю народной украинской сказки "Котигорошко", в которой есть противостояние главного героя со Змеем, олицетворяющим в себе зло, пришедшего на нашу землю оккупанта, а герой Котигорошко получает силу от родной земли, чтобы побороть врага! Но сначала у него сложный путь, который он должен преодолеть, прежде чем встретиться лицом к лицу с захватчиком", — прокомментировал свое выступление Александр Лещенко.

Судьи положительно оценили номер украинцев. Так, например, супермодель Хайди Клум сказала на всю Америку на украинском языке "Дякую". Сутки шло голосование в попадание в следующий этап. Лещенко с командой прошли дальше.

В начале лета Лещенко удалось достойно представить Украину на America's Got Talent. Александр вышел на сцену вместе с женой Линой. Когда судьи узнали, что команда из Украины весь зал встал и долго аплодировал, выражая поддержку нашей стране. После выступления Лещенко получил четыре "да" от жюри шоу. И именно так прошел до прямых эфиров, которые продолжаются сейчас.

Напомним, ранее мы писали, когда состоится премьера тринадцатого сезона шоу "Голос країни". Также мы рассказывали, что Григорий Решетник ищет пожилого холостяка для съемок нового сезона одноименного шоу.