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Український хореограф підкорив шоу America’s Got Talent патріотичним номером

24 серпня 2023 09:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Український хореограф підкорив шоу America’s Got Talent патріотичним номером
Хореограф та танцюрист Олександр Лещенко. Фото: Instagram/_oleksandrleshchenko
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Український хореограф та танцюрист Олександр Лещенко у прямому етері виступив на популярному телевізійному шоу America’s Got Talent ("Америка має талант"). Разом с компанією Magic Innovations він презентував патріотичний номер з потужною 4D графікою.

Відео доступне на YouTube-каналі America’s Got Talent.

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Виступ українця

За словами Остапа Хитрука, креативного продюсера Magic Innovations, кожна анімаційна сцена несе у собі символи України: київські пагорби, українська хата, вишиванка, булава та звісно тризуб. Найбільш помітний символ — Україна-мати з тризубом на щиті.

Саме команда Magic Innovations були першими, хто вдягнув справжню статую у вишиванку та спроєктували тризуб на щит ще у 2017 році, коли "Євробачення" відбувалось у Києві.

"Попри те, що формат шоу "Америка Має Талант" розважальний, ми не можемо просто розважатись, та не підіймати важливі для нас теми! Нині для України важливі будь-які нагадування про те, що в нас коїться! Ми обрали історію народної української казки "Котигорошко", в якій є протистояння головного героя зі Змієм, котрий уособлює в собі зло, окупанта, який прийшов на нашу землю. А герой Котигорошко отримує силу від рідної землі, щоб побороти ворога! Але спершу в нього складний шлях, який він має подолати перш ніж зустрітись лицем до лиця із загарбником", — прокоментував свій виступ Олександр Лещенко. 

Судді позитивно оцінили номер українців. Так, наприклад, супермодель Гайді Клум сказала на всю Америку українською мовою "Дякую". Добу йшло голосування у потрапляння до наступного етапу. Лещенко з командою пройшли далі.

На початку літа Лещенко вдалося гідно представити Україну на America’s Got Talent. Олександр вийшов на сцену разом з дружиною Ліною. Коли судді дізнались, що команда з України, весь зал встав і довго аплодував, висловлюючи підтримку нашій країні. Після виступу Лещенко отримав чотири "так" від журі шоу. І саме так пройшов до прямих етерів, які тривають зараз. 

Нагадаємо, раніше ми писали, коли відбудеться прем'єра тринадцятого сезону шоу "Голос країни". Також ми розповідали, що Григорій Решетнік шукає холостяка літнього віку для зйомок нового сезону однойменного шоу.

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