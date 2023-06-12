Украинский мультфильм "Мавка. Лесная песня" станет анимационным сериалом

Фрагмент из мультфильма "Мавка. Лесная песня". Фото: Google

Самый успешный фильм по показателям кассовых сборов в нашей стране, анимационная лента "Мавка. Лесная песня" станет мультсериалом.

Об этом сообщает издание Variety.

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Подробности

По словам промо-продюсера кинокомпании Film.UA Ксении Барановой события предстоящего анимационного сериала будут разворачиваться сразу после битвы между людьми и лесным охранником, которая произошла, когда остальные лесные жители погрузились в глубокий зимний сон.

Проект станет приквелом уникального мультфильма. Планируется производство 12 эпизодов. Над ними будет работать студия Animagrad, входящая в Film.UA Group, вместе с французской компанией TeamTO.

"Мавка переживет неожиданные, веселые, а порой и опасные приключения в лесу. Пытаясь позаботиться о своем доме, они исследуют его и открывают множество тайн", — раскрыла некоторые детали будущего проекта Баранова.

Работа над мультфильмом

Над созданием образа главной героини на экране работали актриса НаталкаДенисенко (озвучила Мавку), певица Христина Соловий (спела в двух официальных саундтреках фильма) и прима-балерина Екатерина Кухар (наделила Мавку движениями и пластикой). Музыку к мультфильму создала украинская группа "ДахаБраха", а наряды для главной героини разработаны дизайнером и писательницей Ольгой Навроцкой.

Ключевых героев анимационного фильма озвучили украинские знаменитости: музыкальные исполнители Артем Пивоваров, DZIDZIO, Олег Скрипка, Юлия Санина и актрисы Наталья Сумская с Еленой Кравец.

Напомним, ранее мы писали, что создатели "Мавки" презентовали сборник оркестровой музыки из мультфильма.

Также мы рассказывали, что Артем Пивоваров и Христина Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня".