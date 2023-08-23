Украинский флаг с подписями участников Imagine Dragons разыграют ради доброго дела

Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс, Саша и Тай Арнольд. Фото: Евгений Живчик. Фото: Евгений Живчик

Ко Дню Государственного флага Украины фандрейзинговая платформа UNITED24 запускает розыгрыш флага с подписями Imagine Dragons. Выиграть его можно за вклад на восстановление Украины.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент инициативы.

Читайте также:

Вклад в восстановление Украины

14 августа во время концерта Imagine Dragons в Варшаве на сцену вышел 15-летний Саша из Новогригорьевки, которому посвящен клип Crushed. Саша развернул украинский флаг с надписью UNITED24. Фронтмен группы Дэн Рейнольдс и режиссер клипов Тай Арнольд присоединились к украинцу.

Фандрейзинговая платформа разыграет флаг за вклад на восстановление Украины.

Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно внести вклад 24$ или 240 грн на направление "Восстановление Украины". Розыгрыш продлится с 23 августа по 1 сентября. Количество взносов от одного человека не ограничено.

Imagine Dragons — лауреаты бриллиантовой премии "Грэмми", квартет из Лас-Вегаса Imagine Dragons известен как одна из самых популярных рок-групп в мире. В общей сложности было продано 66 млн альбомов, 55 млн цифровых песен и 110 миллиардов прослушиваний на стриминговых платформах.

Это единственная группа в истории, которая выпустила четыре бриллиантовых альбома: Radioactive, Believer, Demons и Thunder. С момента основания в 2009 году они пять раз попадали в десятку Billboard Top 200 с альбомами Night Visions (2012), Smoke+Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018) и Mercury — Act 1 (2021). С выпуском Mercury — Act 2 в 2022 году они завершили свой первый двойной альбом, спродюсированный легендарным Риком Рубином.

В 2022 году Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Imagine Dragons стать послами платформы UNITED24.

Напомним, мы рассказывали о мировых звездах, выходивших на сцену с флагом Украины.

Ранее Оля Полякова поразила фанатов мощной речью на концерте на детском фестивале.