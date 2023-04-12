Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Украинская рок-группа объявила тур по россии: соцсети возмущены, солист оправдывается в стиле Лорак arrow

Украинская рок-группа объявила тур по россии: соцсети возмущены, солист оправдывается в стиле Лорак

12 апреля 2023 10:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинская рок-группа объявила тур по россии: соцсети возмущены, солист оправдывается в стиле Лорак
Фронтмен группы "Мачете", музыкант Ярослав Малый. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

С начала полномасштабной войны некоторые украинские артисты продолжили зарабатывать в стране-террористе. Это не только одиозные Ани Лорак, ASTI, Регина Тодоренко или Таисия Повалий. Радуют оккупантов концертами и рокеры.

В своих соцсетях группа "Мачете" анонсировала тур по городам россии.

Читайте также:

"Мачете" (или Machete) — украинская рок-группа, созданная лидером группы "ТОКИО" Ярославом Малым в 2011 году. С начала полномасштабной войны он так и не осудил агрессию россии. И избегает слова "война". Это позволяет ему зарабатывать кровавые рубли благодаря выступлениям в рф. В то время как его коллеги собирают по всему миру на ВСУ, Ярослав и компания объявили турне в стране-террористе.

Украинская группа "Мачете" анонсирует концерты в россии. Скриншот: Instagram/machete.tokio

Позже Ярослав записал видео, где метафорически заявил, что все люди на планете едины. Так и должны сосуществовать. Никакой конкретики, "случилось, что случилось".

"Нам с детства говорят, что этот мир такой, какой он есть. Мы маленькие люди и не можем его изменить. Что ненависть, страх, агрессия — это нормально. Это не так, все в наших силах. Мы строители вселенной и художники. Мы шаг за шагом, песня за песней, кирпичик за кирпичом строим храм единства, любви, чистоты, добра... Нам время просыпаться. Мы нужны друг другу. Это единственная причина, почему мы это делаем", — с грустным выражением лица заявил одиозный украинец.

Отрицательных комментариев не очень много под публикацией. Впрочем, пользователи соцсетей пишут, что многое менеджмент группы удаляет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MACHETE (@machete.tokio)

Напомним, ранее мы писали, что экс-возлюбленный и продюсер Ани Лорак, Юрий Фальоса, после того, как оккупанты уничтожили его недвижимость в Киеве, сбежал в россию и удалил соцсети. Также мы рассказывали, что Лорак совершила экскурсию иностранцу в столице страны-террориста во время войны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB