Украинская рок-группа объявила тур по россии: соцсети возмущены, солист оправдывается в стиле Лорак

Фронтмен группы "Мачете", музыкант Ярослав Малый. Фото: google.com

С начала полномасштабной войны некоторые украинские артисты продолжили зарабатывать в стране-террористе. Это не только одиозные Ани Лорак, ASTI, Регина Тодоренко или Таисия Повалий. Радуют оккупантов концертами и рокеры.

В своих соцсетях группа "Мачете" анонсировала тур по городам россии.

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"Мачете" (или Machete) — украинская рок-группа, созданная лидером группы "ТОКИО" Ярославом Малым в 2011 году. С начала полномасштабной войны он так и не осудил агрессию россии. И избегает слова "война". Это позволяет ему зарабатывать кровавые рубли благодаря выступлениям в рф. В то время как его коллеги собирают по всему миру на ВСУ, Ярослав и компания объявили турне в стране-террористе.

Украинская группа "Мачете" анонсирует концерты в россии. Скриншот: Instagram/machete.tokio

Позже Ярослав записал видео, где метафорически заявил, что все люди на планете едины. Так и должны сосуществовать. Никакой конкретики, "случилось, что случилось".

"Нам с детства говорят, что этот мир такой, какой он есть. Мы маленькие люди и не можем его изменить. Что ненависть, страх, агрессия — это нормально. Это не так, все в наших силах. Мы строители вселенной и художники. Мы шаг за шагом, песня за песней, кирпичик за кирпичом строим храм единства, любви, чистоты, добра... Нам время просыпаться. Мы нужны друг другу. Это единственная причина, почему мы это делаем", — с грустным выражением лица заявил одиозный украинец.

Отрицательных комментариев не очень много под публикацией. Впрочем, пользователи соцсетей пишут, что многое менеджмент группы удаляет.

Напомним, ранее мы писали, что экс-возлюбленный и продюсер Ани Лорак, Юрий Фальоса, после того, как оккупанты уничтожили его недвижимость в Киеве, сбежал в россию и удалил соцсети. Также мы рассказывали, что Лорак совершила экскурсию иностранцу в столице страны-террориста во время войны.