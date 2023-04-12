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Український рок-гурт оголосив тур по росії: соцмережі обурені, соліст виправдовується в стилі Лорак

12 квітня 2023 10:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Український рок-гурт оголосив тур по росії: соцмережі обурені, соліст виправдовується в стилі Лорак
Фронтмен гурту "Мачете", музикант Ярослав Малий. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Від початку повномасштабної війни деякі українські артисти продовжили заробляти в країні-терористі. Це не тільки одіозні Ані Лорак, ASTI, Регіна Тодоренка чи Таїсія Повалій. Тішать окупантів концертами й рокери. 

У своїх соцмережах гурт "Мачете" анонсував тур містами рф. 

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"Мачете" (або Machete) — український рок-гурт, створений лідером гурту "ТОКИО" Ярославом Малим у 2011 році. Від початку повномасштабної війни він так і не засудив агресію росії. І уникає слово "війна". Це дозволяє йому заробляти криваві рублі завдяки виступам в рф. У той час як його колеги збирають по всьому світу на ЗСУ, Ярослав і компанія оголосили турне в країні-терористі. 

Український гурт "Мачете" анонсує концерти у рф. Скриншот: Instagram/machete.tokio

Пізніше Ярослав записав відео, в якому метафорично заявив, що всі люди на планеті єдині. То ж і повинні співіснувати. Жодної конкретики, "трапилось, що трапилось". 

"Нам з дитинства кажуть, що цей світ такий, який він є. Ми маленькі люди й не можемо його змінити. Що ненависть, страх, агресія це нормально. Це не так, усе в наших силах. Ми будівельники всесвіту і митці. Ми крок за кроком, пісня за піснею, цеглинка за цеглиною будуємо храм єдності, любові, чистоти, добра... Нам час прокидатися. Ми потрібні один одному. Це єдина причина чому ми це робимо", — з сумним виразом обличчя заявив одіозний українець. 

Негативних коментарів не дуже й багато під публікацією. Втім користувачі соцмереж пишуть, що багато чого менеджмент гурту видаляє. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MACHETE (@machete.tokio)

Нагадаємо, раніше ми писали, що екскоханий та продюсер Ані Лорак, Юрій Фальоса, після того, як окупанти розтрощили його нерухомість в Києві, втік до росії та видалив соцмережі. Також ми розповідали, що Лорак провела екскурсію іноземцю в столиці країни-терориста під час війни.

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