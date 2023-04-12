Український рок-гурт оголосив тур по росії: соцмережі обурені, соліст виправдовується в стилі Лорак

Фронтмен гурту "Мачете", музикант Ярослав Малий. Фото: google.com

Від початку повномасштабної війни деякі українські артисти продовжили заробляти в країні-терористі. Це не тільки одіозні Ані Лорак, ASTI, Регіна Тодоренка чи Таїсія Повалій. Тішать окупантів концертами й рокери.

У своїх соцмережах гурт "Мачете" анонсував тур містами рф.

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"Мачете" (або Machete) — український рок-гурт, створений лідером гурту "ТОКИО" Ярославом Малим у 2011 році. Від початку повномасштабної війни він так і не засудив агресію росії. І уникає слово "війна". Це дозволяє йому заробляти криваві рублі завдяки виступам в рф. У той час як його колеги збирають по всьому світу на ЗСУ, Ярослав і компанія оголосили турне в країні-терористі.

Український гурт "Мачете" анонсує концерти у рф. Скриншот: Instagram/machete.tokio

Пізніше Ярослав записав відео, в якому метафорично заявив, що всі люди на планеті єдині. То ж і повинні співіснувати. Жодної конкретики, "трапилось, що трапилось".

"Нам з дитинства кажуть, що цей світ такий, який він є. Ми маленькі люди й не можемо його змінити. Що ненависть, страх, агресія — це нормально. Це не так, усе в наших силах. Ми будівельники всесвіту і митці. Ми крок за кроком, пісня за піснею, цеглинка за цеглиною будуємо храм єдності, любові, чистоти, добра... Нам час прокидатися. Ми потрібні один одному. Це єдина причина чому ми це робимо", — з сумним виразом обличчя заявив одіозний українець.

Негативних коментарів не дуже й багато під публікацією. Втім користувачі соцмереж пишуть, що багато чого менеджмент гурту видаляє.

Нагадаємо, раніше ми писали, що екскоханий та продюсер Ані Лорак, Юрій Фальоса, після того, як окупанти розтрощили його нерухомість в Києві, втік до росії та видалив соцмережі. Також ми розповідали, що Лорак провела екскурсію іноземцю в столиці країни-терориста під час війни.