Украинский сериал о полномасштабном вторжении России впервые покажут на Netflix

Сериал "Первые дни" – это шесть историй о жизни во время полномасштабного вторжения. Фото: менеджмент проекта

Авторы сюжетов художественного сериала "Перші дні" (Those Who Stayed) вдохновлялись историями горожан, остававшихся в столице в феврале-марте 2022 года. Это обычные люди, оказавшиеся в чрезвычайных, страшных условиях — впрочем, сохранившие человечность, любовь к близким и веру в будущее.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент проекта.

Читайте также:

Первый украинский проект, заказанный иностранными каналами

Премьера сериала состоится 1 ноября на Netflix в Украине и ряде европейских государств: Польше, Чехии, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, балтийских и балканских стран, в Исландии, Австралии и Франции, ленту покажут национальные телеканалы. В Украине новинку можно также посмотреть на телеканале "1+1" в следующем году.

"Перші дні" стал самым масштабным совместным производством с другими странами с февраля 2022 года. А также это первый украинский проект, фактически заказанный иностранными каналами, — и покажут его именно на украинском", — отмечает директор по развитию и копродукции FILM.UA Group и продюсер проекта Екатерина Вишневская.

"Перші дні" — это шесть историй от шести режиссеров, которых объединила своей идеей шоуранер сериала Анастасия Лодкина. К проекту присоединились талантливые украинские авторы: Алексей Есаков и Тала Пристаецкая, работавшие над сериалом "Крепостная", Артем Литвиненко — автор идеи и режиссер сериала "Нюхач", авторы "Первых ласточек" Валентин Шпаков и "Ты — космос" Павел Остриков. Для Кати Царик, автора многочисленных видеоклипов, концертных шоу и короткого метра "Обними меня", проект стал первой полноформатной работой.

Кадр из сериала "Перші дні". Фото: менеджмент проекта

Каждый эпизод "Перших днів" — это художественный мини-фильм, вдохновленный настоящими событиями, а некоторые персонажи имеют прототипы в реальной жизни. Ольга с детьми вынуждена жить в одном доме с двумя мужчинами — нынешним и бывшим; Максима война застает на работе, в зоопарке, откуда он не может уехать; бездомный, живущий в машине, помогает местному ТрО, а мальчик Егор утешается тем, что в своем воображении сбивает ракеты, как злых птиц; немец Клаус приезжает в Киев, чтобы забрать девушку, но оказывается среди волонтеров и приобщается к их труду, а легенда украинской эстрады, прототипом которой стал Андрей Данилко, проводит стримы из своей столичной квартиры и становится вдохновением для миллионов.

Напомним, стало известно, какой украинский фильм будет бороться за "Оскар.

Ранее Бадоев показал новый тизер фильма о преступлениях россиян.