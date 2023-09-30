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Украинский певец и военный Коля Серга рассказал о своем российском друге

30 сентября 2023 10:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Украинский певец и военный Коля Серга рассказал о своем российском друге
Украинский певец и военный Коля Серга. Фото: Instagram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Украинский певец и военнослужащий Коля Серга рассказал о своем российском друге. Он продолжает поддерживать с ним связь и подчеркнул, что этот человек отказался от гражданства Российской Федерации.

Об этом Коля Серга рассказал в интервью Андриане Кучер.

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С началом полномасштабной войны музыкант, который и сам некоторое время жил в РФ, разорвал все связи со страной-агрессором. Однако один человек все же заслужил доверие артиста. Как признался Серга, у него есть товарищ, с которым он до сих пор общается, ведь тот отказался от гражданства РФ и помогает украинцам.

Имя своего друга артист разрывать не стал, но рассказал, что путешественник и всеми силами сейчас пытается помочь украинцам победить.

"Это путешественник. Я не буду говорить, как его зовут, потому что это будет опасно для него. Он еще с начала полномасштабной войны уехал из России и получил паспорт другой страны. Он помогал нам, и даже рискуя своей жизнью, находясь в России, он перепрошивал дроны, потому что они покупаются на российские паспорта. Он там мегашпионскую операцию провернул. После чего генератор покупал, из Европы передавал для госпиталя. Я общаюсь с ним. Несмотря на то, что он работает и все, что угодно готов делать, в нем есть ощущение вины за то, частью какой страны он есть. Это мощный человек и очень сознательный", — сказал Серга.

Ранее мы сообщали, что известный украинский музыкант и телеведущий Коля Серга высказался по отношению к России. Популярный артист, который в начале войны присоединился к рядам ВСУ, рассказал о том, какое будущее будет у России и как избавить украинцев от этой страны.

Напомним, что украинский музыкант и участник проекта "Культурный десант" Коля Серга высказался о певице Светлане Лободе. Известный артист рассказал, почему ее не простили украинцы, и вспомнил, как в Харькове певица попала в громкий скандал во время своего выступления.

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