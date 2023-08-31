На Колю Сєргу накинулася неадекватна бабуся – виявилася проросійською

Український музикант Коля Сєрга під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український музикант та ведучий Коля Сєрга розповів курйозну історію, яка з ним нещодавно трапилася під час концерту біля Краматорська. Виявляється, коли артист виступав на фронті для українських військових, на концерт прийшла проросійська бабуся.

Про цей випадок Коля Сєрга розповів під час інтерв’ю на каналі "ҐРУНТ" в YouTube.

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Курйозний випадок на концерті

Нещодавно Коля Сєрга та інші відомі артисти з підрозділу "Культурний десант" влаштували концерт неподалік міста Краматорськ на Донеччині. Вони вирішили підтримати українських військових, які захищають рідну країну на Сході.

Коля Сєрга співав жартівливі коломийки, де висміював російських окупантів. Але у той момент на нього неочікувано "накинулася" проросійська бабуся, яка просто проходила повз. Спочатку вона заявила, що Коля використовує нецензурну лексику в коломийках.

Відомий музикант Коля Сєрга на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Згодом стало зрозуміло, що ця бабуся була проросійською та не підтримувала Україну. Тому український музикант Коля Сєрга вирішив зробити їй "подарунок".

"Через вас самі проблеми. Й*бані американці вас купили. Я їй кажу: "Так ви ж самі матюкаєтесь". Вона відповідає: "Це я у вас навчилася. Н*цисти, валіть до своєї України. Тут вам не Україна". На це я кажу: "Слухайте, в мене для вас є подарунок — афробандерівець Мирослав Кувалдін", — розповів Коля Сєрга.

Співак з Нігерії Мирослав Кувалдін також вирішив висміяти проросійську бабусю та розповів смішний жарт про росіян.

"Він каже: "Слухайте, мене звати Мирослав Джонович Кувалдін. У мене мама — росіянка. І це єдина порядна росіянка, яку я знаю. А батько в мене з Нігерії. Як мені приємно думати, що для мого народження 50 років тому "н*гери їб*ли м*скалів", — згадав слова свого колеги відомий артист.

Згодом артисти змогли вгамувати бабусю та після цього конфлікту продовжити далі виступати перед українськими захисниками.

Служба в армії та створення "Культурного десанту"

Ще на початку повномасштабної війни український артист приєднався до лав Збройних сил та пішов захищати Одесу. Потім чоловік почав навчатися на снайпера та увійшов до складу нового підрозділу "Культурний десант" разом з іншими відомими зірками.

Музикант Коля Сєрга, співачка Світлана Тарабарова і лідер рок-гурту O.Torvald Женя Галич у підрозділі "Культурний десант". Фото: ТСН

Коля Сєрга зазначає, що цей проєкт, до складу якого входить багато українських зірок, є дуже цінним, адже він підтримує морально-психологічний дух захисників. За його словами, концерти, які вони дають для воїнів ЗСУ, піднімають їхній бойовий дух.

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