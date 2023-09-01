Коля Сєрга чесно зізнався, що він думає про Світлану Лободу – не виправилася

Український музикант Коля Сєрга під час свого виступу на каналі "1+1". Фото: скриншот з YouTube

Український музикант та учасник проєкту "Культурний десант" Коля Сєрга висловився про співачку Світлану Лободу. Відомий артист розповів, чому її не пробачили українці, та пригадав, як у Харкові співачка потрапила у гучний скандал під час свого виступу.

Відверте інтерв’ю Коля Сєрга дав каналу "ҐРУНТ" в YouTube.

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Думка про Світлану Лободу

Відомий виконавець заявив, що українська співачка не виправилася після того, як багато років жила і будувала кар’єру в Росії. За словами Колі, Світлана не дуже щиро кається перед українцями, перед якими їй потрібно вибачатися.

Український музикант Коля Сєрга на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Крім того, він згадав ситуацію, яка сталася не так давно у Харкові, де виступала Світлана Лобода. Коля Сєрга зазначив, що скандал, у який потрапила співачка, показав, що вона зовсім не розуміє, що зараз відбувається в країні.

"Вона думає, що якщо людина виходить із плакатом, то людину купили… Дівчинка маленька… Дуже неекологічно нейтралізує її за допомогою натовпу. Чому це дуже страшна річ була для психіки дівчинки? На чому базується наш страх публічних виступів? Він базується на страху смерті, адже раніше, коли зграя тебе відштовхувала від себе, то ти один не міг вижити в дикій природі. Вона це відпрацювала, вона за допомогою аудиторії нейтралізувала дівчинку, і це було дуже жорстоко", — зазначив Коля Сєрга.

За його словами, у той момент Світлана відчувала те, що вона права, але це ілюзія.

Скандал у Харкові

Не так давно українська співачка дала концерт просто неба на одній з харківських вулиць. Під час свого виступу Світлана Лобода публічно висміяла молоду дівчину, яка прийшла на її концерт з плакатом "Харків без Лободи".

"Моя хороша, ну хто тебе прислав? Хто тобі дав гроші? Ну хто? Ну от бачите, деякі люди завербовані, навіть звертатися немає сенсу", — сказала Світлана Лобода, яка пізніше заявила, що вона дуже пишається цією дівчиною, адже вона "добре знає, що таке йти проти течії".

Життя в Росії

Світлана Лобода народилася на Київщині, але одного разу вона переїхала до Росії, де почала будувати свою кар’єру. З початком війни вона зовсім зникла з інформаційного простору, але не так давно вона вирішила повернутися до рідної України та почала писати пісні українською мовою.

Відома співачка Світлана Лобода з українським прапором під час свого виступу. Фото: Instagram Світлани Лободи

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