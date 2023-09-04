Коля Сєрга розповів, що буде з Росією у майбутньому – розвалиться та воюватиме

Український артист Коля Сєрга на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український музикант і телеведучий Коля Сєрга висловився стосовно Росії. Популярний артист, який на початку війни приєднався до лав ЗСУ, розповів про те, яке майбутнє буде у Росії та як можна позбавити українців від цієї країни.

Про це Коля Сєрга розповів під час інтерв’ю каналу "ҐРУНТ" у YouTube.

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Майбутнє Росії

Український виконавець вважає, що у майбутньому Російська Федерація розвалиться на декілька маленьких новоутворень, які згодом воюватимуть один з одним. Він зазначив, що через це весь український народ зможе "зітхнути з полегшенням".

Також Коля Сєрга розповів, як можна позбавити росіян від того, яку пропаганду їм навіюють у їхній країні. Він вважає, що це може статися після того, як у Росії розпадеться центральна влада. За словами українського артиста, росіян дуже багато, але вони не здатні правильно мислити.

"Я думаю, у тому вигляді, у якому Росія існує зараз, вона не може існувати далі. Чим більший колектив, тим він тупіший. Тим менше рефлексії, тим менша варіативність реакцій. Тупими реакції стають: так — ні, вліво — вправо. Тому для того, щоб денацифікувати Росію, потрібно, щоб Росії не було. Щоб це був набір різних держав, які будуть воювати між собою. Якщо їм потрібно воювати з найближчим сусідом, нехай воюють між собою. Як мурашник, який накрили куполом", — зазначив Коля Сєрга.

Курйозний випадок на концерті

Нещодавно український музикант згадав одну дуже смішну ситуацію, яка сталася на його концерті на Донбасі. Там під час його виступу повз них проходила одна бабуся, яка виявилася проросійською. Вона почала засуджувати їх та казати різні неприємні речі.

Український музикант Коля Сєрга під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"Через вас самі проблеми. Й*бані американці вас купили". Я їй кажу: "Так ви ж самі матюкаєтесь". Вона відповідає: "Це я у вас навчилася. Н*цисти, валіть до своєї України. Тут вам не Україна", — згадав український виконавець Коля Сєрга.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий український музикант Коля Сєрга згадав курйозну ситуацію на концерті.

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