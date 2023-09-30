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Український співак і військовий Коля Сєрга розповів про свого російського друга

30 вересня 2023 10:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Український співак і військовий Коля Сєрга розповів про свого російського друга
Український співак і військовий Коля Сєрга. Фото: Instagram
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Український співак і військовослужбовець Коля Сєрга розповів про свого російського друга. Він продовжує підтримувати з ним зв'язок і наголосив, що ця людина відмовилася від громадянства Російської Федерації.

Про це Коля Сєрга розповів в інтерв'ю Андріані Кучер.

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З початком повномасштабної війни музикант, який і сам певний час жив у РФ, розірвав усі зв'язки з країною-агресоркою. Однак одна людина все ж заслужила довіру артиста. Як зізнався Сєрга, у нього є товариш, з яким він досі спілкується, адже той відмовився від громадянства РФ і допомагає українцям.

Ім'я свого друга артист розривати не став, але розповів, що той мандрівник і всіма силами зараз намагається допомогти українцям перемогти.

"Це мандрівник. Я не буду казати, як його звати, бо це буде небезпечно для нього. Він ще від початку повномасштабної війни поїхав із Росії та отримав паспорт іншої країни. Він допомагав нам, і навіть ризикуючи своїм життям, перебуваючи в Росії, він перепрошивав дрони, бо вони купляються на російські паспорти. Він там мегашпіонську операцію провернув. Після того генератор купляв, з Європи передавав для госпіталю. Я спілкуюся з ним. Незважаючи на те, що він працює і все, що завгодно готовий робити, в ньому є відчуття провини за те, частиною якої країни він є. Це потужна людина і дуже свідома", — сказав Сєрга.

Раніше ми повідомляли, що відомий український музикант і телеведучий Коля Сєрга висловився стосовно Росії. Популярний артист, який на початку війни приєднався до лав ЗСУ, розповів про те, яке майбутнє буде у Росії та як можна позбавити українців від цієї країни.

Нагадуємо, що український музикант та учасник проєкту "Культурний десант" Коля Сєрга висловився про співачку Світлану Лободу. Відомий артист розповів, чому її не пробачили українці, та пригадав, як у Харкові співачка потрапила у гучний скандал під час свого виступу.

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