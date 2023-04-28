Украинский триллер "Эгрегор" выйдет на американских платформах: когда именно и под каким названием

Кадр из фильма "Эгрегор". Фото: planetakino.ua

Недавно в украинский кинопрокат вышел новый отечественный мистический триллер режиссера Станислава Капралова "Эгрегор". Главную роль в нем исполнила звезда телесериала "Кофе с кардамоном", актриса Елена Лавренюк. Уже вскоре фильм смогут увидеть и в США.

Об этом сообщает Госкино.

Читайте также:

Где можно будет посмотреть фильм

Уже с 16 мая зрители североамериканского континента смогут увидеть киноленту на известных платформах:

iTunes

Amazon

Google Play

Xbox

Vudu

CABLE

iN Demand

AT&T

Vubiquity

DirecTV

Dish

Специально для североамериканского континента был презентован новый фильм постер. Следует отметить, что за океаном лента "Эгрегор" выйдет под другим названием.

Постер украинского фильма "Эгрегор" для североамериканского проката. Фото: Госкино

О чем фильм

В ленте "Эгрегор" рассказывается история нью-йоркского детектива, который после получения зашифрованного послания улетает во Львов, и еще не знает, что от него зависит судьба человечества. Фильм наполнен сюжетными поворотами и основной неожиданностью станет главный секрет жизни детектива.

Съемки "Эгрегор" длились несколько лет и проходили в Украине, Польше и Соединенных Штатах Америки еще до полномасштабной войны. В фильме снялись американский актер Омни Роуз, польские актеры Даниель Ольбрихский, Анджей Зелинский и украинская супермодель Валерия Караман.

Напомним, ранее мы писали, что организаторы Одесского международного кинофестиваля открыли прием заявок в конкурсные программы 14-го ОМКФ. Также они сообщили даты проведения кинофестиваля и его локации.

В то же время французский режиссер Франсуа Озон записал видеообращение к украинцам и пригласил их в кинотеатры.