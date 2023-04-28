Украинский триллер "Эгрегор" выйдет на американских платформах: когда именно и под каким названием
Недавно в украинский кинопрокат вышел новый отечественный мистический триллер режиссера Станислава Капралова "Эгрегор". Главную роль в нем исполнила звезда телесериала "Кофе с кардамоном", актриса Елена Лавренюк. Уже вскоре фильм смогут увидеть и в США.
Об этом сообщает Госкино.
Где можно будет посмотреть фильм
Уже с 16 мая зрители североамериканского континента смогут увидеть киноленту на известных платформах:
- iTunes
- Amazon
- Google Play
- Xbox
- Vudu
- CABLE
- iN Demand
- AT&T
- Vubiquity
- DirecTV
- Dish
Специально для североамериканского континента был презентован новый фильм постер. Следует отметить, что за океаном лента "Эгрегор" выйдет под другим названием.
О чем фильм
В ленте "Эгрегор" рассказывается история нью-йоркского детектива, который после получения зашифрованного послания улетает во Львов, и еще не знает, что от него зависит судьба человечества. Фильм наполнен сюжетными поворотами и основной неожиданностью станет главный секрет жизни детектива.
Съемки "Эгрегор" длились несколько лет и проходили в Украине, Польше и Соединенных Штатах Америки еще до полномасштабной войны. В фильме снялись американский актер Омни Роуз, польские актеры Даниель Ольбрихский, Анджей Зелинский и украинская супермодель Валерия Караман.
Напомним, ранее мы писали, что организаторы Одесского международного кинофестиваля открыли прием заявок в конкурсные программы 14-го ОМКФ. Также они сообщили даты проведения кинофестиваля и его локации.
В то же время французский режиссер Франсуа Озон записал видеообращение к украинцам и пригласил их в кинотеатры.