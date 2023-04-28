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Украинский триллер "Эгрегор" выйдет на американских платформах: когда именно и под каким названием

28 апреля 2023 17:34
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинский триллер "Эгрегор" выйдет на американских платформах: когда именно и под каким названием
Кадр из фильма "Эгрегор". Фото: planetakino.ua
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Недавно в украинский кинопрокат вышел новый отечественный мистический триллер режиссера Станислава Капралова "Эгрегор". Главную роль в нем исполнила звезда телесериала "Кофе с кардамоном", актриса Елена Лавренюк. Уже вскоре фильм смогут увидеть и в США.

Об этом сообщает Госкино.

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Где можно будет посмотреть фильм

Уже с 16 мая зрители североамериканского континента смогут увидеть киноленту на известных платформах:

  • iTunes
  • Amazon
  • Google Play
  • Xbox
  • Vudu
  • CABLE
  • iN Demand
  • AT&T
  • Vubiquity
  • DirecTV
  • Dish

Специально для североамериканского континента был презентован новый фильм постер. Следует отметить, что за океаном лента "Эгрегор" выйдет под другим названием.

Постер украинского фильма "Эгрегор" для североамериканского проката. Фото: Госкино

О чем фильм

В ленте "Эгрегор" рассказывается история нью-йоркского детектива, который после получения зашифрованного послания улетает во Львов, и еще не знает, что от него зависит судьба человечества. Фильм наполнен сюжетными поворотами и основной неожиданностью станет главный секрет жизни детектива.

Съемки "Эгрегор" длились несколько лет и проходили в Украине, Польше и Соединенных Штатах Америки еще до полномасштабной войны. В фильме снялись американский актер Омни Роуз, польские актеры Даниель Ольбрихский, Анджей Зелинский и украинская супермодель Валерия Караман.

Напомним, ранее мы писали, что организаторы Одесского международного кинофестиваля открыли прием заявок в конкурсные программы 14-го ОМКФ. Также они сообщили даты проведения кинофестиваля и его локации.

В то же время французский режиссер Франсуа Озон записал видеообращение к украинцам и пригласил их в кинотеатры.

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