Украинский ведущий получил смертный приговор в Иране

Ведущий Артемий Сурин. Фото: instagram.com/artemy_surin/

Украинского бизнесмена и блогера Артемия Сурина, совершившего кругосветку без авиаперелетов, приговорили к казни в Иране. К счастью, все обошлось, но приключение ведущий не забудет никогда.

Об этом Сурин рассказал в студии "Завтрака с 1+1".

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Полиция не захотела слушать

Артемий Сурин посетил все континенты, провел в кругосветном путешествии 280 дней. Одна из самых экстремальных историй случилась в Иране. Украинца приговорили к смертной казни за шпионаж. Артемий рассказал, что все началось во время съемок с дрона древних руин. Несмотря на то, что у блогера было разрешение на съемку, иранская полиция не захотела его слушать.

"В тот вечер я был задержан, а на следующее утро мне назначают суд. Суд проходит без переводчика, без адвоката, без никого. Не слушая меня, приняли решение, что гражданин Украины Сурин Артемий обвиняется в шпионаже против Исламской Республики, и арестовывают. Я знал, что в этой ситуации есть только варианты: 1 — пожизненное заключение, 2 — смертная казнь. Через несколько часов я оказался в тюрьме, а на следующее утро уже перевели в тюрьму корпуса стражей Исламской Республики. Это те же преступники, которые сбили украинский самолет. Тогда мне казалось, что это все — уже конец", — рассказал Артемий Сурин.

В ходе одного из допросов в тюремном корпусе украинский путешественник встретил офицера. Эту встречу Артемий называет чудом.

"Я потом анализировал, если бы меня привезли на 10 секунд позже, был бы кто-то другой, а все, кого я встречал в правоохранительных органах Ирана, — это изверги. Там происходят издевательства. Но многочасовой допрос был именно с этим офицером, и он потом принял решение, чтобы меня выпустили, и это действительно было чудо. Посольство Украины прилагало усилия, чтобы помочь мне, когда я находился в тюрьме. После того, как мне удалось выйти из тюрьмы, они эвакуировали меня и приютили в своем посольстве Потом я был эвакуирован из страны в Азербайджан. Даже они говорили, что это чудо", — рассказал Артемий Сурин.

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