Український ведучий отримав смертний вирок в Ірані

Ведучий Артемій Сурін. Фото: instagram.com/artemy_surin/

Українського бізнесмена і блогера Артемія Суріна, який здійснив навколосвітню подорож без авіаперельотів, засудили до страти в Ірані. На щастя, все обійшлося, але пригоду ведучий не забуде ніколи.

Про це Сурін розповів у студії "Сніданку з 1+1".

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Поліція не захотіла слухати

Артемій Сурін відвідав усі континенти, провів у навколосвітній подорожі 280 днів. Одна з найекстремальніших історій трапилася в Ірані. Українця засудили до смертної кари за шпигунство. Артемій розповів, що все почалося під час знімань з дрона давніх руїн. Незважаючи на те, що у блогера був дозвіл на знімання, іранська поліція не захотіла його слухати.

"Того вечора я був затриманий, а наступного ранку мені призначають суд. Суд відбувається без перекладача, без адвоката, без нікого. Не слухаючи мене, ухвалили рішення, що громадянин України Сурін Артемій звинувачується у шпигунстві проти Ісламської Республіки, і постановляють заарештувати. Я знав, що в цій ситуації є лише да варіанти: 1 — довічне ув'язнення, 2 — смертна кара. За кілька годин я опинився у в'язниці, а наступного ранку вже перевели до в'язниці корпусу стражів Ісламської Республіки. Це ті самі злочинці, які збили український літак. Тоді мені здавалося, що це вже все — кінець", — розповів Артемій Сурін.

Під час одного з допитів у тюремному корпусі український мандрівник зустрів офіцера. Цю зустріч Артемій називає дивом.

"Я потім аналізував, якщо б мене привезли на 10 секунд пізніше, був би хтось інший, а всі, кого я зустрічав у правоохоронних органах Ірану, — це нелюди. Там відбуваються знущання. Але багатогодинний допит був саме з цим офіцером, і він потім ухвалив рішення, щоб мене випустили, і це справді було диво. Посольство України докладало зусиль, щоб мені допомогти, коли я перебував у в'язниці. Після того, як мені вдалося вийти з в'язниці, вони евакуювали мене і прихистили у своєму посольстві. Потім я був евакуйований із країни до Азербайджану. Навіть вони казали, що це диво", — розповів Артемій Сурін.

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