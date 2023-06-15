Украинский Vogue возглавил новый главный редактор: кто он

Главный редактор Vogue UA Веня Брикалин. Фото: Instagram/venabrykalin

В украинской редакции издание Vogue перемены. Глянец возглавил Веня Брикалин, работающий в компании уже не один год.

Об этом сообщается в соцсетях Vogue UA.

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Подробности

К команде издания Веня присоединился в 2017-м как fashion-редактор и три года спустя занял должность директора отдела моды. В этой должности он продолжал развивать уникальный визуальный стиль украинского Vogue и усиливать позиции бренда на международной сцене.

"Наша страна испытывает беспрецедентные трудности, и еще важнее, чем раньше, беречь наш голос и демонстрировать лучшие украинские таланты миру. Я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы промотировать современную украинскую культуру и творчество и сохранить связь наших читателей с более широким культурным контекстом, к которому мы испытываем врожденный аппетит и острый интерес", — прокомментировал назначение Веня Брикалин.

По словам издательницы украинского Vogue, Юлии Костецкой, за годы его руководства fashion-отделом редакция создала ряд знаковых съемок и инклюзивных историй, а также реализовала международные проекты, среди которых Vogue UA Ukrainian Designers Showcase в сентябре 2022 года в Париже. Они открыли для креативных талантов из Украины возможности выхода на глобальный уровень, несмотря на войну.

Скриншот: Instagram/vogue_ukraine

Напомним, ранее мы писали, что украинский Vogue представил первый с начала полномасштабной войны печатный номер. Также мы рассказывали, что бразильская супермодель Жизель Бюндхен в необычном образе появилась на обложке глянца Vogue Italia.