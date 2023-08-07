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Украинский Vogue и французский бренд анонсировали премию для дизайнеров

7 августа 2023 11:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинский Vogue и французский бренд анонсировали премию для дизайнеров
Одно из мероприятий украинского Vogue. Фото: Instagram/vogue_ukraine
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Украинская редакция глянца Vogue запустила проект поддержки отечественных дизайнеров. Уже в скором времени станет известна пятерка лауреатов.

Об этом сообщается на сайте издания.

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Подробности премии

Vogue UA в партнерстве с французским брендом Kronenbourg объявила номинацию Resilience and Social Impact, чтобы почтить бренды, которые сейчас не только знакомят весь мир с украинской модой, но и занимаются активной волонтерской деятельностью: помогают защитникам и защитницам, а также пострадавшим от войны.

"Содействие украинской креативной индустрии и культурная дипломатия — среди основных направлений работы команды украинского Vogue. Во времена, когда наша страна проходит сложный экзамен в своей истории, это стало главной миссией. Именно для этого мы решили инициировать проект-премию Vogue Talent Prize для празднования и поддержки украинских дизайнеров", — сообщили в редакции глянца.

По словам главного редактора Вениамина Брикалина, при отборе номинантов команда украинского Vogue учитывала публично доступную информацию о волонтерской деятельности украинских дизайнеров и брендов. По запросу редакции претенденты предоставили документы, подтверждающие объем и целевое назначение оказанной ими помощи.

Уже в августе будут объявлены имена пяти лауреатов. Они получат знак отличия VogueUA и редакционную поддержку в соцсетях издания, а также денежную премию для развития своей профессиональной деятельности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Vogue UA (@vogue_ukraine)

Напомним, ранее мы писали, что бывший редактор британского Vogue назвала Кейт Миддлтон "разочарованием". Также мы рассказывали, что исполнительница роли Барби в одноименном фильме австралийская актриса Марго Робби снялась в соблазнительной фотосессии для Vogue.

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