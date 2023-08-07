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Український Vogue та французький бренд анонсували премію для дизайнерів

7 серпня 2023 11:35
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Український Vogue та французький бренд анонсували премію для дизайнерів
Один з заходів українського Vogue. Фото: Instagram/vogue_ukraine
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Українська редакція глянцю Vogue запустила проєкт підтримки вітчизняних дизайнерів. Вже незабаром стане відома п'ятірка лауретів.

Про це повідомляється на сайті видання.

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Подробиці премії

Vogue UA у партнерстві з французьким брендом Kronenbourg оголосило номінацію Resilience and Social Impact, щоб вшанувати бренди, які зараз не лише знайомлять увесь світ з українською модою, а й займаються активною волонтерською діяльністю: допомагають захисникам та захисницям, а також потерпілим від війни.

"Сприяння українській креативній індустрії та культурна дипломатія — серед основних напрямків роботи команди українського Vogue. В часи, коли наша країна проходить найскладніший іспит у своїй історії, це стало головною місією. Саме для цього ми вирішили ініціювати проєкт-премію Vogue Talent Prize для відзначення та підтримки українських дизайнерів", — повідомили в редакції глянцю.

За словами головного редактора Веніаміна Брикаліна при відборі номінантів команда українського Vogue враховувала публічно доступну інформацію про волонтерську діяльність українських дизайнерів і брендів. На запит редакції претенденти надали документи, що підтверджують обсяг і цільове призначення наданої ними допомоги.

Вже у серпні будуть оголошені імена п'яти лауреатів. Вони отримають відзнаку VogueUA та редакційну підтримку в соцмережах видання, а також одержать грошову премію для розвитку своєї професійної діяльності.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня редакторка британського Vogue назвала Кейт Міддлтон "розчаруванням". Також ми розповідали, що виконавиця ролі Барбі в однойменному фільмі, австралійська акторка Марго Роббі знялась у спокусливій фотосесії для Vogue.

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