Український Vogue та французький бренд анонсували премію для дизайнерів
Українська редакція глянцю Vogue запустила проєкт підтримки вітчизняних дизайнерів. Вже незабаром стане відома п'ятірка лауретів.
Про це повідомляється на сайті видання.
Подробиці премії
Vogue UA у партнерстві з французьким брендом Kronenbourg оголосило номінацію Resilience and Social Impact, щоб вшанувати бренди, які зараз не лише знайомлять увесь світ з українською модою, а й займаються активною волонтерською діяльністю: допомагають захисникам та захисницям, а також потерпілим від війни.
"Сприяння українській креативній індустрії та культурна дипломатія — серед основних напрямків роботи команди українського Vogue. В часи, коли наша країна проходить найскладніший іспит у своїй історії, це стало головною місією. Саме для цього ми вирішили ініціювати проєкт-премію Vogue Talent Prize для відзначення та підтримки українських дизайнерів", — повідомили в редакції глянцю.
За словами головного редактора Веніаміна Брикаліна при відборі номінантів команда українського Vogue враховувала публічно доступну інформацію про волонтерську діяльність українських дизайнерів і брендів. На запит редакції претенденти надали документи, що підтверджують обсяг і цільове призначення наданої ними допомоги.
Вже у серпні будуть оголошені імена п'яти лауреатів. Вони отримають відзнаку VogueUA та редакційну підтримку в соцмережах видання, а також одержать грошову премію для розвитку своєї професійної діяльності.
Нагадаємо, раніше ми писали, що колишня редакторка британського Vogue назвала Кейт Міддлтон "розчаруванням". Також ми розповідали, що виконавиця ролі Барбі в однойменному фільмі, австралійська акторка Марго Роббі знялась у спокусливій фотосесії для Vogue.