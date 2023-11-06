Арама Арзуманяна приглашали работать в РФ — что ответил актер

Украинского актера Арама Арзуманяна недавно приглашали в РФ
Украинский актер театра и кино, звезда комедийного телесериала "Скаженого весілля" Арам Арзуманян решил повеселить украинцев. Бывший участник шоу "Танцы со звездами" показал, как его недавно приглашали работать в Россию.
Это Арам Арзуманян разместил в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.
Приглашение Арама Арзуманяна в Россию
Известный актер отметил, что на днях, когда он был на съемках второй части сериала "Скажені сусіди", ему отправили очень странное сообщение в мессенджере. Это СМС очень шокировало Арама, ведь, по его словам, этот человек "не с этой планеты".
"На днях, прямо на съемках "Скажених сусідів 2", мне пришло сообщение в WhatsApp. Необычное. Меня немного шокировало то, что тот, точнее та, кто его отправляла, настолько, извиняюсь, не с этой планеты. Они реально ничего не понимают? Правда ли такие, как и их боты? Эмоции меня тогда переполняли чем-то непонятным, похожим на агрессивный вулкан, но я смог ответить максимально спокойно и понятно", — объяснил Арам Арзуманян.
Далее украинский актер поделился скриншотом, на котором можно увидеть его переписку с этим человеком на русском языке.
"Арам, добрый вечер. Хотела отправить предложение — Проект "Волшебный участок" для платформы ОККО. Но у нас уже есть даты: 05.11, 27.11, 07.12. Есть ли смысл или ноябрь уже расписан? Это Интернет-платформа. Чья она — затрудняюсь ответить. Не Украина точно, съемки в Москве", — начали переписку с актером в мессенджере.
Впрочем, Арам не стал долго с ними общаться и ответил достаточно резко, отметив, что он не работает с Россией.
"Добрый вечер! А что это за платформа? И какая страна? С Россией я не работаю. Я уже ответил вам, я не работаю с оккупантами", — ответил Арам Арзуманян.
Девушка сразу же отметила, что она не знает язык и не понимает того, что ей ответил украинский актер.
Позиция Арама Арзуманяна касательно украинского языка
Не смотря на то, что Арам Арзуманян родился в Азербайджане, выучить украинский язык ему удалось довольно легко. В одном из интервью актер рассказал, что ему нравится быть украинцем, и объяснил, что он полностью перешел на украинский язык с начала войны.
"Я стал украинским националистом. Я полностью перешел на украинский язык после полномасштабного вторжения. В моем случае это не показуха. Мне нравится быть полностью украинцем", — отметил Арам Арзуманян.
Также актер обратился к тем, кто считает, что перейти на украинский язык не так-то легко.
"Я хочу обратиться к тем, кто говорит, что трудно перейти на украинский язык. Поверьте мне, армянину, который вырос в Запорожском крае, где все общались на русском, — перейти на украинский язык легко. Лишь бы ты хотел сердцем", — также добавил украинский актер.
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