Арама Арзуманяна запрошували працювати до РФ — що відповів актор

Актор Арам Арзуманян у програмі "Сніданок з 1+1". Фото: скриншот з YouTube

Український актор театру і кіно, зірка комедійного телесеріалу "Скажене весілля" Арам Арзуманян вирішив повеселити українців. Колишній учасник шоу "Танці з зірками" показав, як його нещодавно запрошували працювати до Росії.

Це Арам Арзуманян розмістив у розділі Stories на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Відомий актор зазначив, що днями, коли він був на зйомках другої частини серіалу "Скажені сусіди", йому надіслали дуже дивне повідомлення у месенджері. Це СМС дуже шокувало Арама, адже, за його словами, ця людина "не з цієї планети".

"Днями, просто на зйомках "Скажених сусідів 2", мені надійшло повідомлення у WhatsApp. Незвичайне. Мене трохи шокувало те, що той, точніше та, хто його відправляла, настільки, вибачаюсь, не з цієї планети. Вони реально нічого не розуміють? Чи правда такі, як і їхні боти? Емоції мене тоді переповнювали чимось незрозумілим, схожим на агресивний вулкан, але я зміг відповісти максимально спокійно і зрозуміло", — пояснив Арам Арзуманян.

Stories зі сторінки Арама Арзуманяна. Фото: скриншот з Instagram

Далі український актор поділився скриншотом, на якому можна побачити його листування з цією людиною російською мовою.

"Араме, доброго вечора. Хотіла відправити пропозицію — проєкт "Чарівна дільниця" для платформи ОККО. Але в нас вже є дати: 05.11, 27.11, 07.12. Чи є сенс, чи листопад вже розписаний? Це Інтернет-платформа. Чия вона — важко відповісти. Не Україна точно, зйомки в Москві", — почали листування з актором у месенджері.

Втім, Арам не став довго з ними спілкуватися і відповів досить різко, зазначивши, що він не працює з Росією.

"Доброго вечора! А що це за платформа? І яка країна? З Росією я не працюю. Я вже відповів вам, я не працюю з окупантами", — відповів Арам Арзуманян.

Дівчина одразу ж зазначила, що вона не знає мову і не розуміє того, що їй відповів український актор.

Скриншот листування у WhatsApp. Фото: Instagram Арама Арзуманяна

Позиція Арама Арзуманяна щодо української мови

Попри те, що Арам Арзуманян народився в Азербайджані, вивчити українську мову йому вдалося досить легко. В одному з інтерв’ю актор розповів про те, що йому подобається бути українцем, і пояснив, що він повністю перейшов на українську мову з початку війни.

"Я став українським націоналістом. Я повністю перейшов на українську мову після повномасштабного вторгнення. У моєму випадку це не показуха. Мені подобається бути повністю українцем", — зазначив Арам Арзуманян.

Актор Арам Арзуманян на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Також актор звернувся до тих, хто вважає, що перейти на українську мову не так і легко.

"Я хочу звернутися до тих, хто каже, що важко перейти на українську мову. Повірте мені, вірменину, який виріс у Запорізькому краї, де всі спілкувалися російською, — перейти на українську легко. Аби ти хотів серцем", — також додав український актор.

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