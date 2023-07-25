Украинцы добились отмены концерта предательницы Ани Лорак в Турции

Певица Ани Лорак. Фото: Google

Обладательница украинского гражданства, певица Ани Лорак, планировала заработать денег на концерте на родине ее бывшего мужа, бизнесмена Мурат Налчаджиолу, в Турции. Впрочем, петь для россиян за границей у Каролины Куек (настоящее имя предательницы) не получится.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сотрудник Консульства Украины в Анталии Александр Воронин.

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Детали отмененного концерта

По его словам, свои усилия скоординировали дипломаты и украинская община. В итоге совет директоров холдинга Kilit Hospatality Group, в который входит сеть гостиниц Nirvana и концертный зал The Cosmos Theatre, отменил выступление одиозной украинки.

Они сделали это после всестороннего изучения ситуации с концертом Ани Лорак, роли личности артистки в войне РФ против Украины и возможных последствий проведения такого концерта с учетом общественного резонанса со стороны украинского сообщества. Продажа билетов остановлена. Тем, кто их уже приобрел, будут возвращены средства.

"Следует отметить, что владельцы холдинга Kilit Hospatality Group с пониманием относятся к ситуации в Украине и оказывают поддержку украинской стороне после полномасштабного вторжения РФ. В частности, в рамках проекта "Детство без войны" по эвакуации детей детей-сирот Днепропетровской области, на начальном этапе его реализации в марте-апреле 2022 года более 200 детей были размещены в одной из гостиниц сети и почти три месяца бесплатно находились и питались там", — сообщил Воронин.

Что касается самой Каролины, то она сейчас дает концерты в России. В сети множество фото и видео из Татарстана, где последние дни провела звездная предательница.

Ани Лорак веселится в России. Скриншот: Instagram

Напомним, ранее мы писали, что Лорак привезла стиральную машину беженцам из Донбасса, живущим под Москвой. Также мы рассказывали, что экс-муж Каролины Куек показал взрослую дочь от певицы.