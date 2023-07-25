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Українці домоглися скасування концерту зрадниці Ані Лорак в Туреччині

25 липня 2023 10:52
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Українці домоглися скасування концерту зрадниці Ані Лорак в Туреччині
Співачка Ані Лорак. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Власниця українського громадянства, співачка Ані Лорак, планувала заробити грошей на концерті на батьківщині її колишнього чоловіка, бізнесмена Мурат Налчаджіолу, в Туреччині. Втім, співати для росіян за кордоном в Кароліни Куєк (справжнє ім’я зрадниці) не вийде. 

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив працівник Консульства України в Анталії Олександр Воронін.

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Деталі скасованого концерту

За його словами свої зусилля скоординували дипломати та українська громади. В підсумку рада директорів холдингу Kilit Hospatality Group, до якого входить мережа готелів Nirvana та концертний зал The Cosmos Theatre, скасувала виступ одіозної українки.

Вони зробили це після всебічного вивчення ситуації з концертом Ані Лорак, ролі особистості артистки у війні РФ проти України та можливих репутаційних наслідків проведення такого концерту з урахуванням суспільного резонансу з боку української спільноти. Продаж квитків зупинено. Тим хто їх вже придбав будуть повернуті кошти. 

"Слід зазначити, що власники холдингу Kilit Hospatality Group з розумінням ставляться до ситуації в Україні та надають підтримку українській стороні після повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, у рамках проєкту "Дитинство без війни" з евакуації дітей дітей-сиріт Дніпропетровської області, на початковому етапі його реалізації у березні-квітні 2022 року понад 200 дітей було розміщено в одному з готелів мережі та майже три місяці безкоштовно знаходились і харчувались там", — повідомив Воронін. 

Щодо самої Кароліни, то вона зараз дає концерти в Росії. В мережі безліч фото та відео з Татарстану, де останні дні провела зіркова зрадниця. 

Ані Лорак веселиться в Росії. Скриншот: Instagram

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лорак привезла пральну машину біженцям з Донбасу, які живуть під Москвою. Також ми розповідали, що ексчоловік Кароліни Куєк показав дорослу доньку від співачки.

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