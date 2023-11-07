Украинцам не понравился спецсезон Лиги смеха во время войны — реакция зрителей

Участники спецсезона шоу "Лига смеха. Культурный десант 2". Фото: скриншот с YouTube

На днях на телеканале "1+1" вышел спецсезон развлекательного шоу "Лига смеха" под названием "Культурный десант". В новом выпуске появились новые участники, а места членов жюри заняли участники команд, которые уже так полюбились зрителям.

Соответствующий фрагмент из нового сезона "Лиги смеха" разместили на официальной странице шоу в Instagram.

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Спецсезон развлекательного шоу "Лига смеха"

Недавно на канале "1+1" зрители увидели специальный сезон шоу "Лига смеха". На официальной странице проекта разместили фрагмент с этого сезона, в котором выступает комик и актер Игорь Ласточкин вместе со своей новой командой "Сборная национальной гвардии Украины".

Члены команд одеты в военные формы, поэтому украинский комик решил тоже это сделать.

"Культурному фронту тоже тяжело", — коротко подписали фрагмент из выступления Игоря Ласточкина в социальной сети Instagram.

Выступление Игоря Ласточкина с командой "Сборная национальной гвардии Украины" в "Лиге смеха". Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети на спецсезон "Лиги смеха"

Увидев новый сезон развлекательного шоу "Лига смеха. Волонтерский десант", пользователи сети Instagram не остались в стороне. Люди начали критиковать этот спецсезон и оставлять недовольные комментарии под видео с участием Игоря Ласточкина.

Я извиняюсь, как это могла пропустить цензура… Культурный фронт

К*нченые! У кого война, а у кого-то зарабатывание миллионного состояния! Ребята гибнут тысячами, чтобы эта мр*зь над этим еще и издевалась? Закрыли свои ср*ки в Киеве, а прифронтовые области разбиты вхлам

Отвратительно смотреть. Отвратительно смотреть на р*жи, которые смеются. Отвратительно

Что у Ласточкина с волосами? Это парик?

Какой, бл*ть, еще фронт? Фронт один

Комментарий со страницы "Лиги смеха". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы "Лиги смеха". Фото: скриншот из Instagram

Комментарий со страницы "Лиги смеха". Фото: скриншот из Instagram

Комментарии со страницы "Лиги смеха". Фото: скриншот из Instagram

Что известно о спецсезоне шоу "Лига смеха"

В специальном сезоне шоу места судей и тренеров заняли звезды известных команд, которые участвовали в этом проекте уже много раз. В кресла членов жюри сел участник команды "Ветераны космических войск" Влад Куран, участница "Трио "Разные" и ведущий" Анастасия Оруджева и т.д.

Изменился и приз, который в конце сезона получат команды за свои выступления. Так, из-за полномасштабной войны команды спецсезона будут соревноваться за приобретение автомобиля для ВСУ, хотя до вторжения участники получали кубок победителя.

Напомним, мы писали о том, что украинская актриса Александра Машлятина чуть не потеряла близкого человека.

Ранее мы рассказывали о том, почему спецсезон шоу "Лига смеха" не будет вести один из его ведущих.

Также мы сообщали о том, что звезда "Лиги смеха" из Одессы собрал деньги на приобретение Starlink.