Українцям не сподобався спецсезон Ліги сміху під час війни — реакція глядачів

Учасники спецсезону шоу "Ліга сміху. Культурний десант 2". Фото: скриншот з YouTube

Днями на телеканалі "1+1" вийшов спецсезон розважального шоу "Ліга сміху" під назвою "Культурний десант". У новому випуску з’явилися нові учасники, а місця членів журі посіли учасники команд, які вже так полюбилися глядачам.

Відповідний фрагмент з нового сезону "Ліги сміху" розмістили на офіційній сторінці шоу в Instagram.

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Спецсезон розважального шоу "Ліга сміху"

Нещодавно на каналі "1+1" глядачі побачили спеціальний сезон шоу "Ліга сміху". На офіційній сторінці проєкту розмістили фрагмент з цього сезону, в якому виступає комік і актор Ігор Ласточкін разом зі своєю новою командою "Збірна національної гвардії України".

Члени команд одягнені у військові форми, тому український комік вирішив також це зробити.

"Культурному фронту теж важко", — коротко підписали фрагмент з виступу Ігоря Ласточкіна в соціальній мережі Instagram.

Виступ Ігоря Ласточкіна з командою "Збірна національної гвардії України" в "Лізі сміху". Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі на спецсезон "Ліги сміху"

Побачивши новий сезон розважального шоу "Ліга сміху. Волонтерський десант", користувачі мережі Instagram не залишилися осторонь. Люди почали критикувати цей спецсезон і залишати незадоволені коментарі під відео за участі Ігоря Ласточкіна.

Я перепрошую, як це могла пропустити цензура… Культурний фронт

К*нчені! В кого війна, а в когось заробляння мільйонних статків! Хлопці гинуть тисячами, щоб ця мр*зота з цього ще й знущалась? Закрили свої ср*ки в Києві, а прифронтові області розбиті вщент

Огидно дивитись. Огидно дивитись на пики, які сміються. Огидно

Що у Ласточкіна з волоссям? Це перука?

Який, бл*ть, ще фронт? Фронт один

Коментар зі сторінки "Ліги сміху". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки "Ліги сміху". Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки "Ліги сміху". Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки "Ліги сміху". Фото: скриншот з Instagram

Що відомо про спецсезон шоу "Ліга сміху"

У спеціальному сезоні шоу місця суддів і тренерів посіли зірки відомих команд, які брали участь в цьому проєкті вже багато разів. У крісла членів журі сів учасник команди "Ветерани космічних військ" Влад Куран, учасниця "Тріо "Різні" і ведучий" Анастасія Оруджева тощо.

Змінився і приз, який наприкінці сезону отримають команди за свої виступи. Так, через повномасштабну війну команди спецсезону змагатимуться за придбання автомобіля для ЗСУ, хоча до вторгнення учасники отримували кубок переможця.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Олександра Машлятіна мало не втратила близьку людину.

Раніше ми розповідали про те, чому спецсезон шоу "Ліга сміху" не вестиме один з його ведучих.

Також ми повідомляли про те, що зірка "Ліги сміху" з Одеси зібрав гроші на придбання Starlink.