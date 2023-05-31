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Украинцы массово "тролят" Ани Лорак благодарностями за помощь ВСУ: топ комменты

31 мая 2023 11:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинцы массово "тролят" Ани Лорак благодарностями за помощь ВСУ: топ комменты
Певица Ани Лорак. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Накануне российскую столицу атаковали десятки беспилотников. Внимание многих привлек загадочный дрон с именем владелицы украинского гражданства, певицы Ани Лорак. Вроде бы он был приобретен на деньги так называемого фонда мести артистки. В соцсетях украинцы вторые сутки глумятся над Каролиной Куек (настоящее имя певицы) и пишут креативные комментарии.

Новини.LIVE расскажет подробнее о массовом троллинге Лорак.

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Один из пользователей Twitter сообщил, что Каролина сбросила деньги на четыре дрона. Впрочем, потом начала жаловаться, что ей делать, когда об этом узнают в России, где она продолжает жить и зарабатывать деньги. Так что наши защитники, якобы, намеренно наклеили на беспилотник ленту фонда "Мести Ани Лорак".

Скриншот: Twitter/DimonchikIR

Креативные комментарии

Самое интересное происходит под последним сообщением Лорак в Facebook. Каролина публиковала фото из тура по странам Средней Азии, где сейчас находится. Украинцы оставили сотни комментариев. Отметим, что большинство из них, конечно, саркастические.

  • Очень разумное решение уехать из Москвы в Узбекистан якобы с сольным концертом, ведь всякое может случиться. Мы ведь только учимся, не хотелось бы, чтобы пострадала ты или Бедросович (как он там, кстати? Передавай ему большой воздушный привет. Ну или мы сами попробуем). Хорошего тебе турне. Главное — зарабатывай больше денег. А видео полетов, как обычно, отправим тебе
  • Если вы будете публиковать опровержение, мы поймем, что все идет по плану. Спасибо за службу
  • Каролина, спасибо за Вашу любовь к Родине и патриотизм. Спасибо за ваш "Фонд мести"!
Фото: Facebook/AniLorak
  • Никогда не думал, что скажу, но вы мой кумир. Остаться среди фашистов и бороться с ними одновременно. Вы невероятна. Дай бог, чтобы вы и дальше могли разваливать эту машину смерти изнутри! Вы, конечно, берегите себя, чтобы случайно вас не рассекретили. Но я верю, что эти аборигены вас никогда не обнаружат. Вы наша единица сопротивления, держитесь
  • Вы собирали средства на 35 дронов. Долетело 32. Где делись еще три?
  • Ждем медаль и грамоту Каролинке от г-на Буданова! Может, и звездочек насыпят! Спасибо за все, гордость вы наша
Фото: Facebook/AniLorak
  • Каролина, спасибо за оплату ремонта HIMARS! Никогда бы не подумала, что маленькая девочка на такое способна
  • Сердечно благодарю за помощь Украине в борьбе с агрессором! Мы думали вы просто дерево любви, но вы, среди прочего, оказались репейником ненависти
  • Люди, опомнитесь, что вы делаете, она работает в тылу врага, а вы ее раскрываете! Не мешайте человеку работать. Каролина, продолжай в том же духе, и вместе до победы
Скриншот: Instagram/nikitadobrynin
Скриншот: Twitter/coster_roman
Скриншот: Twitter/kannsergey

Напомним, ранее мы писали, что пропутинская балерина Анастасия Волочкова с испуга "сдала" локацию оккупантов под Москвой. Также мы рассказывали, что российская пропагандистка Ксения Собчак отреагировала на атаку Москвы дронами.

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