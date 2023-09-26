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Украинцы "набросились" на Анну Саливанчук из-за ее наряда: "Это зашквар!"

26 сентября 2023 13:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Актрису Анну Саливанчук осудили за ее наряд — натуральная кожа и мех лисы
Украинская актриса Анна Саливанчук на интервью. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известная украинская актриса и супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала новые фото со своими коллегами. На снимках телезвезда со своими подругами находится в Ужгороде.

Соответствующие фотографии Анна Саливанчук разместила на своей странице в Instagram.

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Публикация актрисы

Украинская телезвезда показала себя вместе с актрисами Натальей Денисенко и Антониной Хижняк. На снимках они трое позируют на фоне Ужгородского замка. При этом, Анна Саливанчук и ее подруги одеты в довольно легкую одежду.

Анна Саливанчук, Наталья Денисенко и Антонина Хижняк
Актрисы Анна Саливанчук, Наталья Денисенко и Антонина Хижняк в Ужгороде. Фото: Instagram Анны Саливанчук

На Анне можно увидеть светлый топ, широкие брюки, длинную накидку и белые кроссовки. Свой образ украинская актриса разбавила коричневой сумочкой и солнцезащитными очками.

"Ужгород — это любовь с первого взгляда", — коротко подписала свои фотографии украинская актриса.

Публикация Анны Саливанчук
Публикация Анны Саливанчук из Ужгорода. Фото: скриншот из Instagram

Реакция сети

Новые фотографии, как и все остальные, не остались без внимания пользователей сети Instagram. Поэтому под снимками появились комментарии, где подписчики Анны Саливанчук стали высказывать свое мнение по поводу внешнего вида актрисы.

  • Вчерашний спектакль в Ужгороде был просто фантастический!) Приезжайте еще
  • Спасибо за вчерашний спектакль, это было невероятно
  • 21 век, 2023 год... Мадам Саливанчук — до сих пор пещерный человек. Рекламирует и пропагандирует на широкую массу одежду из натуральной кожи и меха лисы. Это просто зашквар!
Комментарии со страницы Анны Саливанчук
Комментарии со страницы Анны Саливанчук. Фото: скриншот из Instagram
Комментарий со страницы Анны Саливанчук
Комментарий со страницы Анны Саливанчук. Фото: скриншот из Instagram

Какой актриса была раньше

Недавно Анна Саливанчук решила показать, какой она была пять лет назад. На кадрах украинская телезвезда позирует в белом платье среди красивых деревьев. Женщина призналась, что у нее нет настроения, но пообещала, что скоро оно изменится.

"Эти кадры делал талантливый фотограф @andreyyesych_photo еще пять лет назад. Сейчас нет весеннего настроения на фото, но обещаю вам, что скоро все изменится, и настроение будет у нас, и сила будет, и все будет своевременно", — подписала свои кадры украинская актриса.

Публикация Анны Саливанчук
Публикация украинской актрисы Анны Саливанчук. Фото: скриншот из Instagram

Также Анна добавила текст песни известного певца Макса Барских "Хай буде весна", которую он написал во время полномасштабной войны.

Напомним, мы писали о том, что известная украинская актриса Анна Саливанчук вспомнила о своих родах в прямом эфире.

Раньше мы рассказывали о том, что украинская телезвезда Анна Саливанчук вспомнила неприятную ситуацию в такси.

Также мы сообщали о том, что популярная актриса Анна Саливанчук устроила громкий скандал в самолете.

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