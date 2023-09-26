Акторку Анну Саліванчук засудили за її вбрання — натуральна шкіра і хутро лисиці

Українська акторка Анна Саліванчук на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська акторка і дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала нові фото зі своїми колегами. На знімках телезірка разом зі своїми подругами перебуває в Ужгороді.

Відповідні фотографії Анна Саліванчук розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація акторки

Українська телезірка показала себе разом з акторками Наталкою Денисенко та Антоніною Хижняк. На знімках вони втрьох позують на фоні Ужгородського замку. При цьому Анна Саліванчук та її подруги одягнені у досить легкий одяг.

Акторки Анна Саліванчук, Наталка Денисенко і Антоніна Хижняк в Ужгороді. Фото: Instagram Анни Саліванчук

Анну можна побачити у світлому топі, широких штанах, довгій накидці та білих кросівках. Свій образ українська акторка розбавила коричневою сумочкою і сонцезахисними окулярами.

"Ужгород — це любов з першого погляду", — коротко підписала свої фотографії українська акторка.

Публікація Анни Саліванчук з Ужгороду. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Нові фотографії, як і решта, не залишилися без уваги користувачів мережі Instagram. Тому під знімками з’явилися коментарі, де підписники Анни Саліванчук стали висловлювати свою думку щодо зовнішнього вигляду акторки.

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Коментарі зі сторінки Анни Саліванчук. Фото: скриншот з Instagram

Коментар зі сторінки Анни Саліванчук. Фото: скриншот з Instagram

Якою акторка була раніше

Нещодавно Анна Саліванчук вирішила показати, якою вона була п’ять років тому. На кадрах українська телезірка позує у білій сукні серед красивих дерев. Жінка зізналася, що в неї немає настрою, але пообіцяла, що незабаром він зміниться.

"Ці кадри робив талановитий фотограф @andreyyesych_photo ще п'ять років тому. Зараз немає весняного настрою на фото, але обіцяю вам, що скоро все зміниться, і настрій буде у нас, і сила буде, і все буде на часі", — підписала свої кадри українська акторка.

Публікація української акторки Анни Саліванчук. Фото: скриншот з Instagram

Також Анна додала текст пісні відомого співака Макса Барських "Хай буде весна", яку він написав під час повномасштабної війни.

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