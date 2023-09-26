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Українці "накинулися" на Анну Саліванчук через її вбрання: "Це зашквар!"

26 вересня 2023 13:05
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Акторку Анну Саліванчук засудили за її вбрання — натуральна шкіра і хутро лисиці
Українська акторка Анна Саліванчук на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська акторка і дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала нові фото зі своїми колегами. На знімках телезірка разом зі своїми подругами перебуває в Ужгороді.

Відповідні фотографії Анна Саліванчук розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація акторки

Українська телезірка показала себе разом з акторками Наталкою Денисенко та Антоніною Хижняк. На знімках вони втрьох позують на фоні Ужгородського замку. При цьому Анна Саліванчук та її подруги одягнені у досить легкий одяг.

Анна Саливанчук, Наталья Денисенко и Антонина Хижняк
Акторки Анна Саліванчук, Наталка Денисенко і Антоніна Хижняк в Ужгороді. Фото: Instagram Анни Саліванчук

Анну можна побачити у світлому топі, широких штанах, довгій накидці та білих кросівках. Свій образ українська акторка розбавила коричневою сумочкою і сонцезахисними окулярами. 

"Ужгород — це любов з першого погляду", — коротко підписала свої фотографії українська акторка.

Публікація Анни Саліванчук
Публікація Анни Саліванчук з Ужгороду. Фото: скриншот з Instagram

Реакція мережі

Нові фотографії, як і решта, не залишилися без уваги користувачів мережі Instagram. Тому під знімками з’явилися коментарі, де підписники Анни Саліванчук стали висловлювати свою думку щодо зовнішнього вигляду акторки.

  • Вчорашня вистава в Ужгороді була просто фантастична!) Приїжджайте ще
  • Щиро дякуємо за вчорашню виставу, це було неймовірно
  • 21 століття, 2023 рік... Мадам Саліванчук — досі печерна людина. Рекламує і пропагує на широкий загал одяг із натуральної шкіри та хутра лисиці. Це просто зашквар!
Коментарі зі сторінки Анни Саліванчук
Коментарі зі сторінки Анни Саліванчук. Фото: скриншот з Instagram
Коментар зі сторінки Анни Саліванчук
Коментар зі сторінки Анни Саліванчук. Фото: скриншот з Instagram

Якою акторка була раніше

Нещодавно Анна Саліванчук вирішила показати, якою вона була п’ять років тому. На кадрах українська телезірка позує у білій сукні серед красивих дерев. Жінка зізналася, що в неї немає настрою, але пообіцяла, що незабаром він зміниться. 

"Ці кадри робив талановитий фотограф @andreyyesych_photo ще п'ять років тому. Зараз немає весняного настрою на фото, але обіцяю вам, що скоро все зміниться, і настрій буде у нас, і сила буде, і все буде на часі", — підписала свої кадри українська акторка.

Публікація Анни Саліванчук
Публікація української акторки Анни Саліванчук. Фото: скриншот з Instagram

Також Анна додала текст пісні відомого співака Макса Барських "Хай буде весна", яку він написав під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська акторка Анна Саліванчук згадала свої пологи у прямому ефірі. 

Раніше ми розповідали про те, що українська телезірка Анна Саліванчук згадала неприємну ситуацію у таксі. 

Також ми повідомляли про те, що популярна акторка Анна Саліванчук влаштувала гучний скандал у літаку. 

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