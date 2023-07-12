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Украинцы увидели новую "Миссию невыполнимую" раньше американцев: фото с премьеры

12 июля 2023 09:27
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинцы увидели новую "Миссию невыполнимую" раньше американцев: фото с премьеры
Гости премьеры фильма "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая". Фото: B&H
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце прошлой недели в Украине начались допремьерные показы седьмой части популярной франшизы "Миссия невыполнима" с Томом Крузом в главной роли. Украинцам представилась возможность одними из первых в мире посмотреть приключенческий боевик о приключениях агента Итона Ханта. На украинскую премьеру фильма пришли сотни гостей, среди которых были и знаменитости.

Новини.LIVE покажет фото с мероприятия и расскажет о новом фильме.

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Премьера фильма в Украине

Долгожданную премьеру посетили звезды украинского телевидения Соломия Витвицкая, Слава Соломко, Константин Грубич, певица Анна Добрыднева и другие. Среди гостей премьеры был разыгран эксклюзивный мерч от франшизы "Миссия невыполнима".

Отметим, что, например, фильм "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая" выходит в американский кинопрокат сегодня, 12 июля.

Телеведущий Константин Грубич. Фото: B&H
Телеведущая Соломия Витвицкая. Фото: B&H
Певица Анна Добрыднева. Фото: B&H
Телеведущий Слава Соломко. Фото: B&H
Победитель розыгрыша призов. Фото: B&H
Премьера фильма "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая". Фото: B&H
Премьера фильма "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая". Фото: B&H
Даша Лототька. Фото: B&H

О фильме

Приключенческий боевик выходит на экраны 27 лет спустя после премьеры первого фильма. Бессменным исполнителем главной роли все это время остается Том Круз. Он выступил продюсером проекта. Автором сценария и режиссером новой части приключений агента Итона Ханта стал Кристофер МакКуорри. Ранее он работал над созданием двух частей этой серии — "Нация изгоев" и "Фолаут".

Значительная часть съемочного процесса должна была проходить в Венеции и Риме (Италия) в течение трех недель в начале весны 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 съемки были приостановлены. В конце концов, снимали в Великобритании, а затем в Норвегии.

Бюджет фильма составил 290 млн долларов. На лето 2024 запланирован выход завершающего восьмого фильма франшизы.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы еще вышли в украинский прокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, как снимали сногсшибательный трюк с Томом Крузом в фильме "Миссия невыполнима: Расплата. Часть первая".

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