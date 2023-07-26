Украинцы показали, как выглядели бы Зеленский и Притула в мире

Сергей Притула. Фото: instagram.com/

На волне популярности фильма "Барби" стиль легендарной куклы завоевывает все больше людей. Очередь дошла до украинских политиков.

Фото, на которых известные украинцы предстали в образах из мира Барби, покоряют соцсети.

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С помощью специального приложения, пользователи соцсетей создали изображение Барби или Кена с лицом разных публичных людей. Искусственный интеллект превратил в Барби и Кена Президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, политика и волонтера Сергея Притула, защитницу Азовстали Пташку и других известных украинцев.

Защитница Азовстали Пташка. Фото: instagram.com/yaktytam/

Алексей Арестович. Фото: instagram.com/yaktytam/

Валерий Залужный. Фото: instagram.com/yaktytam/

Михаил Федеров. Фото: instagram.com/yaktytam/

Сергей Притула. Фото: instagram.com/yaktytam/

Искусственный интеллект представил известных украинцев в мире Барби. Фото: instagram.com/yaktytam/

Ранее пластический хирург Эдгар Каминский показал, какой была бы Барби, если бы выглядела естественно. Это, по мнению Эдгара, поднимает вопрос, может ли Барби быть такой же популярной и желанной с естественными, аутентичными и более традиционными чертами лица.

Напомним, разгорелся громкий скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец", на создание которого выделили из госбюджета 33 миллиона гривен. Ведущая Леся Никитюк отреагировала на историю в образе куклы Барби .