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Украинцы показали, как выглядели бы Зеленский и Притула в мире Барби

26 июля 2023 14:02
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Украинцы показали, как выглядели бы Зеленский и Притула в мире
Сергей Притула. Фото: instagram.com/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

На волне популярности фильма "Барби" стиль легендарной куклы завоевывает все больше людей. Очередь дошла до украинских политиков.

Фото, на которых известные украинцы предстали в образах из мира Барби, покоряют соцсети.

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С помощью специального приложения, пользователи соцсетей создали изображение Барби или Кена с лицом разных публичных людей. Искусственный интеллект превратил в Барби и Кена Президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, политика и волонтера Сергея Притула, защитницу Азовстали Пташку и других известных украинцев.

 

Защитница Азовстали Пташка. Фото: instagram.com/yaktytam/ 

 

Алексей Арестович. Фото: instagram.com/yaktytam/

 

Валерий Залужный. Фото: instagram.com/yaktytam/

 

Михаил Федеров. Фото: instagram.com/yaktytam/

 

Сергей Притула. Фото: instagram.com/yaktytam/
Искусственный интеллект представил известных украинцев в мире Барби. Фото: instagram.com/yaktytam/

Ранее пластический хирург Эдгар Каминский показал, какой была бы Барби, если бы выглядела естественно. Это, по мнению Эдгара, поднимает вопрос, может ли Барби быть такой же популярной и желанной с естественными, аутентичными и более традиционными чертами лица.

Напомним, разгорелся громкий скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец", на создание которого выделили из госбюджета 33 миллиона гривен. Ведущая Леся Никитюк отреагировала на историю в образе куклы Барби .

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