Украинцы показали, как выглядели бы Зеленский и Притула в мире Барби
На волне популярности фильма "Барби" стиль легендарной куклы завоевывает все больше людей. Очередь дошла до украинских политиков.
Фото, на которых известные украинцы предстали в образах из мира Барби, покоряют соцсети.
Барби, державшая оборону Азовстали
С помощью специального приложения, пользователи соцсетей создали изображение Барби или Кена с лицом разных публичных людей. Искусственный интеллект превратил в Барби и Кена Президента Украины Владимира Зеленского, главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, политика и волонтера Сергея Притула, защитницу Азовстали Пташку и других известных украинцев.
Ранее пластический хирург Эдгар Каминский показал, какой была бы Барби, если бы выглядела естественно. Это, по мнению Эдгара, поднимает вопрос, может ли Барби быть такой же популярной и желанной с естественными, аутентичными и более традиционными чертами лица.
Напомним, разгорелся громкий скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец", на создание которого выделили из госбюджета 33 миллиона гривен. Ведущая Леся Никитюк отреагировала на историю в образе куклы Барби .