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Украинцы создали мультик для взрослых в условиях блэкаута

20 мая 2023 18:20
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Рик и Морти: украинцы создали мультик для взрослых
Мультик "Университет Супарского". Фото: youtube.com/@Animarody
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Украинские мультипликаторы создали анимированный сериал для взрослых. Создание 20-минутной серии занимает около полутора месяцев, уже свет увидел три эпизода.

Об этом пишет Детктор медиа.

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С прошлого года на ютуб-канале Animarody выходит комедийный мультсериал для взрослых "Университет Чупарского", созданный программистом из Ивано-Франковска Николаем Семенюком и звукорежиссером из Киева Михаилом Карпанем. Он рассказывает о двух студентах вымышленного технического университета.

Напоминает героя "Рик и Морти"

Также в наработке ребят несколько более старых и коротких мультфильмов с теми же героями еще до поступления в вымышленный университет.

Главные герои сериала — двое молодых ребят Андрей и Остап, которые поступают в Чупарский университет. Название придумано, а само заведение является сборным образом разных украинских вузов. Именно поэтому, говорят авторы, каждый студент или выпускник украинских вузов может увидеть там что-то близкое к своей альма-матере.

В мультсериале есть другие, хоть и второстепенные, но не менее интересные персонажи. К примеру, профессор Мурштейко, признают ребята, всем напоминает Рика Санчеза — одного из главных героев американского мультсериала "Рик и Морти".

"И это не удивительно, ведь именно мультик "Рик и Морти" вдохновил меня на создание этого персонажа. Конечно, Мурштейко носит совсем другой характер. Закрыт, не очень говорлив, но он очень умен", — говорит Николай.

У мультсериала ребят практически нет финансирования и он держится на их энтузиазме. Сейчас монетизация ютуба — почти единственное, на что ребята могут рассчитывать.

Российская агрессия и блекаут

"Еще не закончив текущую серию, мы начинаем работать над следующей. А российская агрессия и террор этому не способствуют. Например, вторая серия готовилась в постоянных отчаянных поисках электричества из-за блекаутов, вызванных ракетными атаками", — поделился Михаил.

Напомним, несмотря на полномасштабную войну, украинская анимационная лента "Мавка. Лісова пісня" стала самым успешным фильмом по показателям кассовых сборов в нашей стране за время независимости. Невероятный бокс-офис мультфильм показывает и во Франции.

Ранее стало известно, что в прошлом месяце в кинопрокат вышел фильм режиссера Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", в котором главные роли сыграли Амил и Рамил Насиров из рэп-группы "Курган и Agregat". Ленте удалось войти в ТОП-10 самых кассовых украинских фильмов времен независимости.

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