Рік і Монті: українці створили мультик для дорослих

Мультик "Університет Супарського". Фото: youtube.com/@Animarody

Українські мультиплікатори створили анімований серіал для дорослих. Створення 20-хвилинної серії займає близько півтора місяця, вже світ побачив три епізоди.

Про це пише Детктор медіа.

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З минулого року на ютуб-каналі Animarody виходить комедійний мультсеріал для дорослих "Університет Чупарського", створений програмістом з Івано-Франківська Миколою Семенюком і звукорежисером із Києва Михайлом Карпанем. Він розповідає про двох студентів вигаданого технічного університету.

Нагадує героя "Рік і Морті"

Також у доробку хлопців кілька старіших і коротших мультфільмів із тими ж героями ще до їхнього вступу до вигаданого університету.

Головні герої серіалу — двоє молодих хлопців Андрій та Остап, які вступають до університету Чупарського. Назва вигадана, а сам заклад є збірним образом різних українських вишів. Саме тому, кажуть автори, кожен студент чи випускник українських вишів може побачити там щось близьке до своєї альма-матер.

У мультсеріалі є інші, хоч і другорядні, але не менш цікаві персонажі. Наприклад, професор Мурштейко, визнають хлопці, всім нагадує Ріка Санчеза — одного з головних героїв американського мультсеріалу "Рік і Морті".

"І це не дивно, адже саме мультик "Рік і Морті" надихнув мене на створення цього персонажа. Звісно, Мурштейко має зовсім інший характер. Закритий, не дуже говіркий, але він дуже розумний", — каже Микола.

Мультсеріал хлопців практично не має фінансування та він тримається на їхньому ентузіазмі. Тож зараз монетизація ютуба — майже єдине, на що хлопці можуть розраховувати.

Російська агресія та блекаут

"Ще не закінчивши поточну серію, ми починаємо працювати над наступною. А російська агресія і терор цьому не сприяють. Наприклад, друга серія готувалася в постійних відчайдушних пошуках електрики через блекаути, спричинені ракетними атаками", — скаржиться Михайло.

Нагадаємо, попри повномасштабну війну українська анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня" стала найуспішнішим фільмом за показниками касових зборів в нашій країні за часи незалежності. Неймовірний бокс-офіс мультфільм демонструє й у Франції.

Раніше стало відомо, що минулого місяця в кінопрокат вийшов фільм режисера Антоніо Лукіча "Люксембург, Люксембург", в якому головні ролі зіграли Аміл та Раміл Насірови з реп-гурту "Курган і Agregat". Стрічці вдалось увійти до ТОП-10 найкасовіших українських фільмів часів незалежності.