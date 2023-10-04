Украинские беженцы устроили патриотический мастер-класс Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обратилась к народу Украины. Супруга принца Уильяма оставила душевное послание в центре помощи беженцам в Бракнелле. Представительница королевской семьи подписала одну из коробок с гуманитарной помощью.

Об этом пишет Daily Mail.

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Кейт Миддлтон посетила общественный центр "Все вместе", который направляет помощь в Украину. Принцесса также присоединилась к украинским женщинам и детям, которые делали патриотические ленты, чтобы продать их для поддержки военных.

"Я не уверена, что ты сможешь продать эту" , — прокомментировала Миддлтон свою ленту.

Принцесса гордо прикрепила одну из лент на свитер.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с украинцами. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с украинцами. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с украинцами. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с украинцами. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон с украинцами. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон подписала коробку с гуманитарной помощью. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон подписала коробку с гуманитарной помощью. Фото: Reuters

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

Жена принца Уильяма подписала коробку словами: "Мы все думаем о вас" и оставила отпечаток своей руки на дереве мира, созданном в честь первой годовщины российского вторжения в феврале 2022 года.

Для визита, который не был запланирован, Кейт оделась в модный серый свитер за 120 фунтов стерлингов от Cefinn и штаны Sezane за 130 фунтов стерлингов.

Напомним, Кейт Миддлтон очаровала новой прической.

Ранее изысканная Кейт Миддлтон наведалась на фабрику, которой когда-то владели ее предки.