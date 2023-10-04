Украинские беженцы устроили патриотический мастер-класс Кейт Миддлтон

Украинцы в центре для беженцев устроили Кейт Миддлтон патриотический мастер-класс
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон обратилась к народу Украины. Супруга принца Уильяма оставила душевное послание в центре помощи беженцам в Бракнелле. Представительница королевской семьи подписала одну из коробок с гуманитарной помощью.
Об этом пишет Daily Mail.
Теплая встреча Кейт Миддлтон с украинскими беженцами
Кейт Миддлтон посетила общественный центр "Все вместе", который направляет помощь в Украину. Принцесса также присоединилась к украинским женщинам и детям, которые делали патриотические ленты, чтобы продать их для поддержки военных.
"Я не уверена, что ты сможешь продать эту" , — прокомментировала Миддлтон свою ленту.
Принцесса гордо прикрепила одну из лент на свитер.
Жена принца Уильяма подписала коробку словами: "Мы все думаем о вас" и оставила отпечаток своей руки на дереве мира, созданном в честь первой годовщины российского вторжения в феврале 2022 года.
Для визита, который не был запланирован, Кейт оделась в модный серый свитер за 120 фунтов стерлингов от Cefinn и штаны Sezane за 130 фунтов стерлингов.
Напомним, Кейт Миддлтон очаровала новой прической.
Ранее изысканная Кейт Миддлтон наведалась на фабрику, которой когда-то владели ее предки.