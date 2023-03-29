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Украинцы впервые выбирают жюри на "Евровидение": кто из звезд в списке и где голосовать

29 марта 2023 16:15
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Украинцы выбирают членов национального жюри на конкурсе "Евровидение-2023"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже 9 мая в английском Ливерпуле пройдет первый полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023". Впервые за 20-летнее участие нашей страны украинцы сами будут выбирать членов национального жюри, которые будут выставлять свои баллы участникам из других стран мира во втором полуфинале и финале.

Об этом сообщает один из соорганизаторов конкурса Суспільне.

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Подробности

Каждый желающий может принять участие в голосовании в течение недели, со среды, 29 марта, по 5 апреля включительно. Украинцы от 14 лет могут отдать свой голос только за одного члена жюри из списка кандидатов. Чтобы проголосовать, необходимо открыть приложение "Дія" в разделе "Услуги" и нажать "Опрос".

Кто претенденты

  • Евгений Хмара — композитор, виртуозный пианист, создатель инструментальных шоу
  • ROXOLANA — певица и автор песен, финалистка Нацотбора на "Евровидение-2022"
  • Тоня Матвиенко — заслуженная артистка Украины. В2011 году заняла второе место в проекте "Голос країни"
  • Александр "Фоззи" Сидоренко — певец, участник группы ТНМК, один из основателей украинского хип-хопа
  • Светлана Тарабарова — певица, композитор и автор песен, музыкальный продюсер, актриса
  • Олег Собчук — фронтмен и основатель группы "СКАЙ", член союза авторов Украины
  • Амадор Лопес — украинско-венесуэльский певец, хореограф, шоумен, теле- и радиоведущий
  • Елена Шоптенко — хореограф-постановщик, чемпионка мира по спортивным бальным танцам, победительница и главный хореограф шоу "Танцы со звездами".
  • Михаил Клименко — основатель группы ADAM, вокалист, композитор, саундпродюсер, неоднократный участник Нацотборов на "Евровидение".
  • Елена Гребенюк — оперная певица с лирическим сопрано, поет на 14 языках. Была тренером шоу "Фабрика звезд".

По результатам голосования будет сформирован рейтинг, и пятерке кандидатов, которые получат больше голосов, предложат подписать обязательства члена национального жюри "Евровидение-2023". Главой национального жюри автоматически станет тот, кто получит наибольшую поддержку в ходе опроса.

Напомним, ранее мы писали, что "Евровидение-2023" представило порядок выступлений всех участников конкурса в полуфиналах. Также мы рассказывали, что фронтвумен группы THE HARDKISS Юлия Санина стала единственной представительницей Украины, которая будет вести "Евровидение-2023" в Ливерпуле.

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