Украинцы заполнили сеть пародиями на слезное интервью Каменских

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux/

Певица Настя Каменских недавно дала интервью ведущей Маше Ефросининой. Звезда попыталась ответить откровенно на вопросы, но украинцы не поверили в ее искренность.

Пользователи заполнили сеть видео-пародиями на интервью певицы, пишет OBOZREVATEL.

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Во время разговора Настя затронула проблемы с алкоголем, употребление антидепрессантов, депрессии и супружеской жизни с Потапом, который после полномасштабного вторжения долгое время находился за пределами страны.

Украинцы потролили Настю Каменских за ее интервью. Фото: obozrevatel.com

Украинцы потролили Настю Каменских за ее интервью. Фото: obozrevatel.com

Украинцы потролили Настю Каменских за ее интервью. Фото: obozrevatel.com

По словам артистки, она решила не отказываться от веселых песен на концертах.

"Бомбят, а я танцую. Хочу подарить хорошее настроение, любовь, страсть. Отдать себя, — говорит артистка Ефросиненой и добавляет, что теперь ее приоритет не Грэмми, а родина, — В с*аку Грэмми. У меня война в Украине. Добьюсь — окей, нет — нет. Все равно. Конечно, у меня есть цель, я буду продолжать свою работу. У меня все связано с домом. Грэмми я использую, чтобы знали о моей стране. Моя цель выйти на сцену за Грэмми, и сказать, что я из Украины. Задолго до войны я так хотела".

Также Каменских добавила, что ни о чем не жалеет и сказала не жить прошлым.

Ранее Каменских рассказала о своем туре по городам Украины. За время первых концертов тура артистка посетила 14 городов Украины и проехала более четырех тысяч километров.

Напомним, Настя Каменских после интервью ведущей Маше Ефросининой показала фото за камерой и получила массу критики от публики.