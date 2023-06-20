Настя Каменських відверто розповіла про своє інтерв'ю – українці в шоці

Українська співачка Настя Каменських під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Відома українська виконавиця Настя Каменських розповіла про своє інтерв’ю ведучій Маші Єфросиніній. Популярна артистка відверто розповіла про те, як вона давала це інтерв’ю, показавши фото за камерою, та отримала масу критики від публіки.

Відповідну публікацію Настя Каменських розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Українська телеведуча Маша Єфросиніна взяла відверте інтерв’ю у Насті Каменських, де вона розповіла все про своє життя. Сама артистка пояснила, що під час інтерв’ю вона була щирою та чесною. Вона показала фотографію, де можна побачити, як вона давала інтерв’ю Маші Єфросиніній.

"Це я, і це мої почуття. Я була чесною у кожному своєму слові. Дякую @mashaefrosinina", — написала в своїй публікації українська виконавиця Настя Каменських.

Люди, які підписані на сторінку артистки, не змогли промовчати та залишити її нову публікацію без своєї уваги. Тому під нею почали з’являтися різні коментарі, де підписники Насті Каменських стали критикувати її за це інтерв’ю.

Оо пішли виправдання.. Ехх.. судячи з коментарів під відео, люди вам не повірили, навіть Марія була з дивним виразом лиця, видно, теж здивована вашим інтерв’ю.

Настя, "котику", це інтерв'ю — треш, всі зрозуміли, що Потап — "людина". Але Маша себе втопилася в вашому л*йні.

А мені навіть нецікаво дивитись, бо такі артисти — це повне розчарування. І неважливо, які там історії, це все виправдання, скоро і Винник з`явиться зі своєю сльозливою історією.

Найбрихливіша, найфальшивіша!!!!

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Настя Каменських висловилася про скандал з Потапом.

Раніше ми розповідали про те, що популярна співачка Настя Каменських пояснила, скільки грошей вона зібрала на допомогу ЗСУ.

Також ми повідомляли про те, що відома виконавиця Настя Каменських звернулася до Путіна.