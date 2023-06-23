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"Ховається?": невдоволені українці "змішали з брудом" Настю Каменських через Потапа

23 червня 2023 12:31
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Настя Каменських показала свій виступ – обіймалася з військовими
Українська співачка Настя Каменських під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка та дружина репера Потапа Настя Каменських розповіла про свій концерт. Популярна виконавиця показала кадри зі свого виступу, де вона на сцені обіймалася з українськими жінками, які боронили завод "Азовсталь" в Маріуполі.

Відповідними кадрами Настя Каменських поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

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Відома виконавиця розповіла про свій тур містами України та згадала всі свої перші концерти під час цього туру. За час перших концертів свого туру артистка відвідала 14 міст України та проїхала більше чотирьох тисяч кілометрів.

Вона подякувала всім українським глядачам, особливо, захисникам, завдяки яким в українців є можливість продовжувати своє життя. Настя Каменських згадала момент, коли на сцену до неї вийшли дівчата, які захищали "Азовсталь" в Маріуполі.

"Коли я в залі зустрічала очі наших воїнів — бачила тільки міць та неймовірну силу. А момент, коли дівчата-захисниці Азовсталі вийшли на сцену, щоб особисто подякувати та просто обійнятися — безцінний для мене. Тому що це слова людей, яких я неймовірно поважаю і чию думку особливо ціную. Неймовірні спогади, які назавжди у серці. Дякую за всю підтримку і любов, яку я отримала", — написала Настя Каменських.

Люди, підписані на українську співачку в Instagram, вирішили не мовчати та прокоментувати це.

  • Поверніть гроші за концерт, який не відбувся у Хмельницькому!!!
  • Може досить. Гроші закінчились, Потапчик де, ховається???? В Україні війна!!!
  • Рознесло то як Настю, гр**баний сором..
  • Ми все зрозуміли, будемо дуже вдячні, якщо більше не побачимо твою пику на території нашої неньки
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Насті Каменських
Коментарі зі сторінки Насті Каменських. Фото: скріншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що відома українська співачка Настя Каменських прокоментувала діяльність Потапа під час війни.

Раніше ми розповідали про те, що популярна артистка Настя Каменських висловилася про скандал за участю Потапа.

Також ми повідомляли про те, що українська співачка Настя Каменських звернулася до російського президента Путіна.

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