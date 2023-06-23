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Українці заповнили мережу пародіями на слізне інтерв'ю Каменських

23 червня 2023 18:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Українці заполнили мережу пародіями на сльозне інтерв'ю Каменських
Настя Каменських. Фото: instagram.com/kamenskux/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Настя Каменських нещодавно дала інтерв'ю ведучій Маші Єфросініній. Зірка спробувала відверто відповісти на запитання, але українці не повірили у її щирість.

Користувачі заповнили мережу відео-пародіями на інтерв'ю співачки, про це пише OBOZREVATEL.

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Під час розмови Настя торкнулася проблеми з алкоголем, вживання антидепресантів, депресії та подружнього життя с Потапом, який після повномасштабного вторгнення тривалий час перебував за межам країни.

 

 

Українці потролили Настю Каменських за її інтерв'ю. Фото: obozrevatel.com

 

Українці потролили Настю Каменських за її інтерв'ю. Фото: obozrevatel.com

 

Українці потролили Настю Каменських за її інтерв'ю. Фото: obozrevatel.com

За словами артистки, вона вирішила не відмовлятися від веселих пісень на своїх концертах.

"Бомблять, а я танцюю. Хочу подарувати гарний настрій, любов, запал. Віддати себе, — говорить артистка і додає, що тепер її пріоритет не Греммі, а батьківщина. — До с*аки Греммі. У мене війна в Україні. Доб'юся — окей, ні — то ні. Все одно. Авжеж, у мене є мета, я буду продовжувати свою роботу. У мене все пов’язане з домом. Греммі я використаю, щоб знали про мою країну. Моя мета, вийти на сцену за Греммі, та сказати, що я з України. Задовго до війни я так хотіла".

В інтерв'ю Каменських додала, що ні про що не шкодує і сказада, що не потрібно жити минулим.

 

Раніше Каменських розповіла про свій тур містами України та згадала всі свої перші концерти під час цього туру. Артистка відвідала 14 міст України та проїхала більше чотирьох тисяч кілометрів.

Нагадаємо, Настя Каменських показада своє інтерв’ю ведучій Маші Єфросиніній. Артистка відверто показала фото за камерою, та отримала масу критики від публіки.

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