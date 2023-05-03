Украинцы смогут увидеть коронацию Чарльза III вживую только на одном телеканале

Репетиция коронации Чарльза III в Лондоне. Фото: REUTERS/HENRY NICHOLLS

Уже в эту субботу, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) пройдет торжественная коронация Чарльза III и Камиллы. Прямую трансляцию с комментариями телевизионщиков смогут увидеть и украинцы.

Об этом сообщает компания "Суспільне Мовлення".

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В Украине событие будет эксклюзивно транслировать телеканал "Суспільне Культура". Ведущие трансляции — журналист Юрий Макаров и историк Александр Зинченко. Время прямой трансляции будет объявлено в ближайшие дни.

Церемония коронации Чарльза III начнется 6 мая, когда Чарльз III вместе с королевой-консортом Камиллой прибудут в Вестминстерское аббатство.

Логотип трансляции Коронации Чарльза III в Украине. Фото: Суспільне Мовлення

По традиции, король Чарльз предстанет перед народом, после чего примет коронационную присягу и сядет в коронационное кресло. Помазание будет проводить Архиепископ Кентерберийский, Преосвященный Джастин Велби. После помазания состоится инвеститура — королю вручат регалии, а архиепископ положит на голову короля корону. В момент коронации по всей Великобритании будут раздаваться вооруженные салюты. В конечной части король пересядет с коронационного кресла на трон.

Также будет коронована королева Камилла, хотя ей не придется приносить присягу. По возвращении в Букингемский дворец король и королева поздравят людей с балкона дворца.

По дороге в Вестминстерское аббатство и обратно короля и королеву будут сопровождать пышные процессии с участием Вооруженных сил Соединенного Королевства и стран Содружества.

Напомним, ранее мы писали, что лондонское кабаре провело костюмированную репетицию коронации Чарльза III и Камиллы. Также мы рассказывали, что единственная сестра Чарльза III, принцесса Анна, отреагировала на его планы сократить королевскую семью.