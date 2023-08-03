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Украинцы обвинили Кристину Решетник в неуважении: "Не стыдно?"

3 августа 2023 12:13
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Жена Григория Решетника пожаловалась на выгорание – украинцы не сдержались
Жена Григория Решетника Кристина на отдыхе за границей. Фото: instagram.com/p/CvFSn4OsDgW/
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Жена ведущего шоу "Холостяк" и "Холостячка" Григория Решетника Кристина пожаловалась на свое эмоциональное выгорание. Женщина рассказала о том, как она страдает от сложных времен, и показала новую фотографию с пляжа за границей.

Соответствующую публикацию Кристина Решетник разместила на своей странице в Instagram.

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Сейчас жена украинского телеведущего вместе со своими детьми отдыхает за границей, откуда постит много разных кадров. Но на этот раз Кристина пожаловалась украинцам на то, что у нее эмоциональное выгорание, при этом, сидя за границей.

"Полтора последних года — это один сплошной день траура, где между этим всем пытаешься найти силы что-то делать, летишь в потоке, пытаешься жить и работать. Пытаешься быть тем лучиком солнца для четырех своих парней, потому что детям нужна счастливая мама, а мужу — та поддержка, которая будет вдохновлять в такое непростое время", — написала Кристина Решетник.

Публикация Кристины Решетник
Публикация жены Григория Решетника Кристины. Фото: скриншот из Instagram

Поэтому жена Григория Решетника раскрыла свой собственный секрет того, как справиться с таким состоянием. Женщина решила поменьше читать новости и побольше общаться с детьми, делать медитации и прочитывать книги, чтобы "набрать ресурс".

Впрочем, подписчики женщины не смогли остаться в стороне, поэтому начали критиковать ее за то, что она сидит за границей, когда в Украине война.

  • О каком выгорании Вы вообще говорите, сидя на курортах за границей, разъезжая по концертам Бейонсе? Хотя бы немного уважения к украинским женщинам, которые за все время войны сидят под ракетными обстрелами вместе с детьми, и чьи мужчины на фронте
  • О каком выгорании вы пишете, сидя на море с детьми и мужем. Приехав туда с концерта Бейонсе. Перегиб. Противно читать
  • Не стыдно ли такие фото постить, в стране война
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Кристины Решетник
Комментарии со страницы Кристины Решетник. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что жена Григория Решетника попала в скандал из-за кадров из моря.

Ранее мы рассказывали о том, что Кристина Решетник показала себя на концерте Бейонсе за границей.

Также мы сообщали о том, что жена ведущего Григория Решетника Кристина показала свою фигуру.

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