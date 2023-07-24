Христина Решетник показала кадри з відпочинку – зневажає український народ

Ведучий "Холостяка" та "Холостячки" Григорій Решетник зі своєю дружиною Христиною. Фото: instagram.com/p/CuKk1rKIXdP/?img_index=3

Молода дружина відомого українського телеведучого та ведучого шоу "Холостяк" і "Холостячка" Григорія Решетника Христина показала кадри зі свого відпочинку. Жінка поділилася відео, де вона виходить з моря в купальнику, та зазначила, що вона хоче надихнути людей жити вірою.

Відповідними кадрами Христина Решетник поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Дружина Григорія Решетника показала, як вона відпочиває, поділившись кадрами зі свого відпочинку. На відео можна побачити, як Христина Решетник виходить з моря в купальнику чорного кольору. Також вона розповіла, чим вона живе.

"Живу вірою та любовʼю! Хочу надихнути й вас, мої любі", — написала дружина українського телеведучого Григорія Решетника Христина.

Серед численних користувачів мережі почали з’являтися слова незадоволення стосовно нової публікації Христини Решетник. Підписники дружини Григорія Решетника почали критикувати її за те, як вона себе поводить під час війни в Україні.

Ну навіщо цим хизуватись в такий важкий час для більшості людей??? Насолоджуйтесь тихо, без показухи!!!

Ні одна публічна сім'я так не веселиться на публіку, як ці інстаграмні "патріоти"

Інстаграмщина-надихательниця.. що ти ще в цьому житті робиш, крім відпочинку і народжування дітей.. нічого, бо ти ні на що не здатна

Чим ти надихаєш? Ти тільки роздратовуєш!

Ваша поведінка, Христино, зараз говорить тільки про одне: Ви зневажаєте весь український народ! Ганьба вам, як людині та як публічній особі. Багато розумних блогерів, яким вдалося все-таки кудись виїхати відпочити ...відпочивають таємно для своєї душі, а не для показухи українському народі, який зараз і так травмований душевно, а дехто і тілесно...

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Григорія Решетника Христина показала себе на концерті Бейонсе під час війни в Україні.

Раніше ми розповідали про те, що Христина Решетник зі своїм чоловіком отримала багато хейту від українців.

Також ми повідомляли про те, що дружина ведучого Григорія Решетника розкрила свій секрет стрункої фігури після трьох пологів.