Дружина Григорія Решетника поскаржилася на вигорання – українці не стрималися

Дружина Григорія Решетника Христина на відпочинку за кордоном. Фото: instagram.com/p/CvFSn4OsDgW/

Дружина ведучого шоу "Холостяк" та "Холостячка" Григорія Решетника Христина поскаржилася на своє емоційне вигорання. Жінка розповіла про те, як вона страждає від складних часів, та показала нову фотографію з пляжу за кордоном.

Відповідну публікацію Христина Решетник розмістила на своїй сторінці в Instagram.

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Зараз дружина українського телеведучого разом зі своїми дітьми відпочиває за кордоном, звідки постить багато різних кадрів. Але цього разу Христина поскаржилася українцям на те, що в неї емоційне вигорання, при цьому, сидячи за кордоном.

"Півтора останні роки — це один суцільний день жалоби, де поміж цим всім намагаєшся знайти сили щось робити, летиш в потоці, намагаєшся жити і працювати. Намагаєшся бути тим промінчиком сонця для чотирьох своїх хлопців, бо дітям треба щаслива мама, а чоловіку — та підтримка, яка буде надихати в такий непростий час", — написала Христина Решетник.

Публікація дружини Григорія Решетника Христини. Фото: скриншот з Instagram

Тому дружина Григорія Решетника розкрила свій власний секрет того, як можна впоратися з таким станом. Жінка вирішила поменше читати новин та побільше спілкуватися з дітьми, робити медитації та прочитувати книги, щоб "набратися ресурсу".

Втім, підписники жінки не змогли залишитися осторонь, тому почали критикувати її за те, що вона сидить за кордоном, коли в Україні війна.

Про яке вигорання Ви взагалі говорите, сидячи на курортах за кордоном, розʼїзджаючи по концертах Бейонсе? Хоч би мали трохи поваги до українських жінок, які за весь час війни сидять під ракетними обстрілами разом з дітьми, і чиї чоловіки на фронті

Про яке вигорання ви пишете, сидячи на морі з дітьми і чоловіком. Приїхавши туди з концерту Бейонсе. Перегиб. Противно читати

Чи не соромно такі фото постити, в країні війна

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Христини Решетник. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що дружина Григорія Решетника потрапила в скандал через кадри з моря.

Раніше ми розповідали про те, що Христина Решетник показала себе на концерті Бейонсе за кордоном.

Також ми повідомляли про те, що дружина ведучого Григорія Решетника Христина показала свою фігуру.